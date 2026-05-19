Στην ανάσυρση των σορών δύο Ιταλών δυτών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξερεύνησης υποθαλάσσιων σπηλαίων στις Μαλδίβες, προχώρησαν οι Αρχές. Όπως δήλωσε σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της χώρας, οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση ακόμα δύο νεκρών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι άτυχοι δύτες άνηκαν σε μια πενταμελή ομάδα που είχε εισέλθει στο σπήλαιο την προηγούμενη εβδομάδα. Η σορός του εκπαιδευτή τους είχε ήδη ανασυρθεί από την Παρασκευή.

Μια ειδική ομάδα Φινλανδών δυτών, που ενσωματώθηκε στις έρευνες αυτή την εβδομάδα, κατάφερε να ανεβάσει τα πτώματα μέχρι το βάθος των 30 μέτρων. Από εκείνο το σημείο, ντόπιοι δύτες και η αστυνομία των Μαλδίβων βοήθησαν στη μεταφορά τους στην επιφάνεια, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ.

«Οι ταυτότητες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, ωστόσο γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τις σορούς ενός άνδρα και μίας γυναίκας», επεσήμανε ο εκπρόσωπος.

Αρχηγός της καταδυτικής αποστολής ήταν η 51χρονη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας και οικολόγος θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η οποία πραγματοποιούσε συχνά καταδύσεις στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού. Στην ίδια ομάδα συμμετείχε και η κόρη της.

Το συγκεκριμένο συμβάν αποτελεί το πλέον πολύνεκρο, μεμονωμένο δυστύχημα αυτού του είδους στην καταδυτική ιστορία των Μαλδίβων.

Οι τοπικές Αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια και παράγοντες για τα αίτια της τραγωδίας, με βασικότερο το ενδεχόμενο η ομάδα να καταβυθίστηκε σε μεγαλύτερο βάθος από το επιτρεπόμενο όριο.

Βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού, οι δύο τελευταίοι νεκροί αναμένεται να ανασυρθούν αύριο, Τετάρτη 20 Μαΐου, από το ίδιο σπήλαιο, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 60 μέτρων στην ατόλη Βααβού, στα νότια της πρωτεύουσας Μαλέ.