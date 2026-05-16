Τραγική τροπή παίρνουν οι επιχειρήσεις έρευνας για τις σορούς των Ιταλών δυτών στην υποθαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες στην ατόλη Βααβού όπου έχασαν τη ζωή τους, με το σημείο να θεωρείται ένα εξαιρετικά απαιτητικό σημείο κατάδυσης. Όλα ξεκίνησαν, όταν οι 5 έμπειροι δύτες, εξερευνούσαν υποβρύχια σπήλαια σε βάθος 6o μέτρων, και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στην επιφάνεια.

Ο στρατιωτικός δύτης Μοχάμεντ Μάχντι έχασε κι αυτός τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάδυσης στην προσπάθειά του να εντοπίσει τις 4 εναπομείνασες σορούς. Μέχρι τώρα, οι Αρχές έχουν καταφέρει να ανακτήσουν από τη σπηλιά τη σορό του εκπαιδευτή καταδύσεων και καπετάνιο του σκάφους της ομάδας, Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο ότι πέθανε πιθανότατα από τη νόσο αποσυμπίεσης ή αλλιώς νόσο των δυτών, η οποία προκαλείται από τον σχηματισμό φυσαλίδων αερίου στο αίμα και στους ιστούς.

Ο άτυχος δύτης διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όταν αναδύθηκε από την κατάδυση και ένιωσε αδιαθεσία.

«Ο Λοχίας Μοχάμεντ Μάχντι των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων των Μαλδίβων (MNDF) πέθανε κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που διεξήγαγε το MNDF», επιβεβαίωσε το MNDF στο X.

Ο Πρόεδρος των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μουίζου, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του δύτη που συμμετείχε στην επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων Ιταλών δυτών.

«Ο θάνατος ενός δύτη των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τους αγνοούμενους τουρίστες, αποτελεί αιτία βαθιάς θλίψης για εμένα και για κάθε πολίτη των Μαλδίβων. Πρόκειται για μια βαθύτατα οδυνηρή και σοκαριστική είδηση. Προσεύχομαι για την οικογένεια που πενθεί, εύχομαι να έχουν υπομονή και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε αυτούς και στις Εθνικές Αμυντικές Δυνάμεις (MNDF). Ένας γενναίος δύτης των MNDF, ο Αρχιλοχίας, έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του».

Επιχείρηση σε υποθαλάσσιες σπηλιές 60 μέτρων

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε ένα δίκτυο υποθαλάσσιων σπηλαίων που βρίσκεται σε βάθος περίπου 58 έως 60 μέτρων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica, οι συνθήκες θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες, ακόμη και για έμπειρους δύτες, καθώς πρόκειται για περιοχές με περιορισμένη ορατότητα και πολύπλοκο δίκτυο διαδρόμων.

Οι Αρχές των Μαλδίβων έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της κατάδυσης, καθώς οι τοπικοί κανονισμοί επιτρέπουν ψυχαγωγικές καταδύσεις μέχρι τα 30 μέτρα βάθος. Προσπαθούν να καταλάβουν γιατί η ομάδα των 5 Ιταλών κατέβηκε στο διπλάσιο επιτρεπόμενο βάθος, κάτω από το επιτρεπόμενο όριο των 30 μέτρων για καταδύσεις στις Μαλδίβες,

Ιταλοί ειδικοί συμμετέχουν στις έρευνες

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ, δήλωσε ότι στις επιχειρήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν δύο Ιταλοί, ένας διασώστης βαθιών υδάτων και ένας ειδικός στις καταδύσεις σε σπήλαια.

Οκτώ δύτες των Μαλδίβων συμμετέχουν ήδη στις επιχειρήσεις, πραγματοποιώντας διαδοχικές καταδύσεις προκειμένου να εντοπίσουν και να ανασύρουν τους αγνοούμενους.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Τουρισμού των Μαλδίβων δήλωσε σήμερα ότι η άδεια λειτουργίας του «MV Duke of York», του σκάφους των πέντε Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάδυσης, ανεστάλη μετά το ατύχημα. Το Υπουργείο ανέφερε ότι η άδεια ανακλήθηκε επ’ αόριστον και ανεστάλη λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των τουριστών. Δήλωσε επίσης ότι οι Αρχές θα συνεχίσουν αδιάκοπα τις έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων τεσσάρων σορών, που δεν έχουν ακόμη ανασυρθεί.

Ψυχολογική στήριξη στους Ιταλούς τουρίστες

Οι Αρχές των Μαλδίβων δήλωσαν πως θα διαθέσουν ειδική ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης για τους συγγενείς και τους επιβαίνοντες που βρίσκονταν στο ταξίδι. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Διπλωματικές Αρχές της χώρας για την παρακολούθηση των επιχειρήσεων και τη στήριξη των οικογενειών των αγνοουμένων.

Η τραγική ιστορία των πέντε Ιταλών δυτών θυμίζει το θρίλερ στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Ομάδα πέντε ειδικά εκπαιδευμένων σπηλαιοδυτών, είχε καταδυθεί σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας, στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, καθώς έψαχναν για μέρες τον 34χρονο έμπειρο δύτη ο οποίος είχε πάει για κατάδυση με φίλο του στο σημείο, στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, ωστόσο κάποια στιγμή δεν επέστρεψε στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές. Η επιχείρηση εντοπισμού του άτυχου δύτη είχε χαρακτηριστεί εξαιρετικά δύσκολη λόγω του μεγάλου βάθους, των ισχυρών ρευμάτων και της σύνθετης γεωμορφολογίας της περιοχής.