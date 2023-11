Ρωμαιοκαθολικός ιερωμένος με γερμανική υπηκοότητα, ο πάτερ Χανς-Γιοάχιμ Λόρε, που είχε εξαφανιστεί τον Νοέμβριο του 2022 στο Μάλι και πιστευόταν έκτοτε πως απήχθη, απελευθερώθηκε, δήλωσαν χθες Κυριακή πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στην αρχιεπισκοπή και στην κυβέρνηση.

🚨Breaking: German Father Hans Joachim Lohre who had been kidnapped by #JNIM in #Mali on Nov. 20, 2022, has been released today.

After a year & 6 days in captivity, Father Hans is free & going back to Germany.

We call on #JNIM to also release Gerco Van Deventer & reunite him… pic.twitter.com/Fc1CXW2hgb

— Hostage Aid Worldwide (@HostageAid) November 26, 2023

