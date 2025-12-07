Τζιχαντιστές επιτέθηκαν χθες Σάββατο εναντίον οχηματοπομπής βυτιοφόρων που διέσχιζε το Μάλι, τερματίζοντας ανεπίσημη κατάπαυση του πυρός η οποία επέτρεψε να αμβλυνθούν το τελευταίο διάστημα οι ελλείψεις καυσίμων στο περίκλειστο κράτος του Σαχέλ, ανακοίνωσε το στρατιωτικό καθεστώς στην Μπαμακό.

Από τον Σεπτέμβριο, τζιχαντιστές που ορκίζονται πίστη στην Αλ Κάιντα άρχισαν να βάζουν στο στόχαστρο οχηματοπομπές που μεταφέρουν καύσιμα, κυρίως από τη Σενεγάλη και την Ακτή Ελεφαντοστού, τις δύο χώρες από όπου διέρχονται τα περισσότερα εμπορεύματα που εισάγονται στο Μάλι.

Ωστόσο δεν αναφέρθηκε καμιά τέτοια επίθεση κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα, με πηγές να κάνουν λόγο για ανεπίσημη ανακωχή ανάμεσα στους τζιχαντιστές και το στρατιωτικό καθεστώς.

Η Οργάνωση Υποστήριξης στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ), που πρόσκειται στην Αλ Κάιντα, ανέλαβε χθες Σάββατο την ευθύνη για ενέδρα εναντίον «οχηματοπομπής του στρατού του Μάλι που συνόδευε βυτιοφόρα» κοντά στην πόλη Μπουγκουνί, στον Νότο.

#Mali: Les images des camions-citernes en flammes entre #Bougouni et #Bamako.

Ont été incendiés dans une attaque repoussée par les FAMAS ce 6 Décembre 2025.

Selon plusieurs sources, des dizaines des soldats et chauffeurs auraient été tués, tandis que d’autres auraient été… https://t.co/jwxOYKqFAK pic.twitter.com/HX0Bvu27sF — Sahel Alerte (@SahelAlerte) December 7, 2025

Οι ένοπλες δυνάμεις του Μάλι από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι στρατιωτική συνοδεία «δέχτηκε πυρά τρομοκρατών σε δρόμο που συνδέει την Μπουγκουνί με την Μπαμακό», διαβεβαιώνοντας πως η κατάσταση τέθηκε «υπό έλεγχο» και ότι άνδρες τους ανέλαβαν να φροντίσουν ή να φρουρήσουν «βυτιοφόρα που υπέστησαν ζημιές». Η υπόλοιπη οχηματοπομπή μετέβη συνοδευόμενη στον προορισμό της, πρόσθεσαν.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε να φτάνουν δεκάδες βυτιοφόρα χθες στην πρωτεύουσα μέσω οδικού άξονα που συνδέει την Ακτή Ελεφαντοστού με το Μάλι και διέρχεται από την Μπουγκουνί.

🇲🇱 Mali : Les femmes enceintes (des citernes) abandonné par les FAMa- Africa Corps entre #Bamako et #Bougouni ce matin , d’autres ont été incendiés et d’autres vidés par les terroristes. https://t.co/jwxOYKqFAK pic.twitter.com/gFeqSFOFPz — Sahel Alerte (@SahelAlerte) December 6, 2025

Οχηματοπομπές βυτιοφόρων φτάνουν το τελευταίο διάστημα στην πρωτεύουσα χάρη στη συνοδεία του στρατού και Ρώσων παραστρατιωτικών, με αεροπορική υποστήριξη.

Η ανεπίσημη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Αρχές και τους τζιχαντιστές ουδέποτε αναγνωρίστηκε επίσημα από τη χούντα.

Η ΟΥΙΜ χαρακτηρίζεται από τον ΟΗΕ η τζιχαντιστική οργάνωση με τη μεγαλύτερη επιρροή και η «σοβαρότερη απειλή για το Σαχέλ».

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP