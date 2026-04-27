Ο υπουργός Άμυνας του Μάλι Σαντιό Καμαρά σκοτώθηκε σε επίθεση που πραγματοποίησαν αντάρτες το Σάββατο, δήλωσε την Κυριακή στην κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες αναφορές από μέσα ενημέρωσης και συγγενείς.

Ο Καμαρά σκοτώθηκε όταν οι δράστες στοχοθέτησαν το σπίτι του, δήλωσε ο εκπρόσωπος Ισά Ουσμάν Κουλιμπαλί σε ανακοίνωση.

🚨🇲🇱Communiqués Du Gouvernement du Mali 🇲🇱 relatif au décès du Ministre de la défense le Général de Corps D’armée Sadio Camara Dimanche 26 Avril 2026 pic.twitter.com/PGDoCaKKqj — Mali Transition Fo Saya 🇲🇱🇧🇫🇳🇪🇷🇺❤️ (@MaliTransition) April 26, 2026

🚨🇲🇱 Le Général Sadio Camara est décédé après une attaque terror*ste visant sa résidence (véhicule piégé + tirs), succombant à ses blessures à l’hôpital

Παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.