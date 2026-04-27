Ο υπουργός Άμυνας του Μάλι Σαντιό Καμαρά σκοτώθηκε σε επίθεση που πραγματοποίησαν αντάρτες το Σάββατο, δήλωσε την Κυριακή στην κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες αναφορές από μέσα ενημέρωσης και συγγενείς.

Ο Καμαρά σκοτώθηκε όταν οι δράστες στοχοθέτησαν το σπίτι του, δήλωσε ο εκπρόσωπος Ισά Ουσμάν Κουλιμπαλί σε ανακοίνωση.

Παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

