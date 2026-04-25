Οι τζιχαντιστές της Ομάδας Υποστήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM), που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, ανέλαβαν το Σάββατο την ευθύνη για μια σειρά συντονισμένων επιθέσεων με την εξέγερση των Τουαρέγκ κατά των στρατηγικών θέσεων της χούντας που είναι στην εξουσία στο Μάλι, στην περιφέρεια του Μπαμακό και σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Σε ανακοίνωση, η JNIM, η οποία πολεμά εδώ και χρόνια τους στρατιωτικούς που είναι στην εξουσία στο Μπαμακό, δηλώνει ότι αναλαμβάνει “την ευθύνη” για τις επιθέσεις που είχαν στόχο σήμερα “την έδρα του προέδρου του Μάλι Ασιμί Γκοϊτά, την έδρα του υπουργού Άμυνας του Μαλί Σαντιό Καμαρά, το διεθνές αεροδρόμιο” στην πρωτεύουσα Μπαμακό, και “τις στρατιωτικές θέσεις στην πόλη Κατί” που γειτνιάζει.

Η JNIM δηλώνει επίσης ότι κατέλαβε τη σημαντική πόλη Κιντάλ, στο βόρειο Μάλι “μετά μια πετυχημένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε εναντίον του στρατού του Μάλι και των μισθοφόρων του ρωσικού σώματος με τη συμμετοχή των εταίρων μας του FLA” (Μέτωπο Απελευθέρωσης του Αζαουάντ), των ανταρτών Τουαρέγκ του Μάλι.