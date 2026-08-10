Τουλάχιστον 10 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων του Μάλι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στην πόλη Σαν, στο κεντρικό Μάλι, κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον του στρατοπέδου τους, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι τζιχαντιστές της ΟΥΙΜ, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στις δυνάμεις ασφαλείας και στην περιοχή.

Το στρατόπεδο «καταλήφθηκε προσωρινά από τους δράστες της επίθεσης», ανέφερε πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας, αναφερόμενη σε προκαταρκτικό απολογισμό «περίπου 10 στρατιωτικών νεκρών».

Πηγή στην περιοχή επιβεβαίωσε τις απώλειες στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει ακριβή αριθμό. «Υπήρξαν απώλειες των φίλιων δυνάμεων, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμησή μας. Οι άνδρες μας ανέκτησαν τον έλεγχο», είπε η δεύτερη πηγή.

Το Μάλι παραμένει από το 2012 βυθισμένο σε σοβαρή κρίση ασφαλείας, που αποδίδεται ιδίως στη δράση οργανώσεων που έχουν ορκιστεί πίστη είτε στην Αλ Κάιντα, ή στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), συμμοριών που έχουν σχηματίσει κοινότητες ή φυλές, καθώς και αυτονομιστικών κινημάτων των Τουαρέγκ. Σε αυτήν προστίθεται βαθιά οικονομική κρίση.

Έπειτα από δύο διαδοχικά πραξικοπήματα, το 2020 και το 2021, τη χώρα κυβερνούν οι στρατιωτικοί, που κατέλαβαν την εξουσία υποσχόμενοι να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και να υπερασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα του κράτους του Σαχέλ. Η στρατιωτική χούντα γύρισε την πλάτη στην πρώην αποικιοκρατική δύναμη Γαλλία στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών και προσέγγιση στρατιωτικά και πολιτικά τη Ρωσία.

Τους τελευταίους μήνες, οι μάχες κλιμακώθηκαν εκ νέου στο Μάλι, μετά την ευρείας κλίμακας επίθεση στα τέλη Απριλίου σε όλη τη χώρα, την οποία εξαπέλυσε συμμαχία που σχημάτισαν οι τζιχαντιστές της Οργάνωσης Υποστήριξης στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ) και οι αυτονομιστές του Μετώπου Απελευθέρωσης της Αζαουάντ (ΜΑΑ). Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκε ο υπουργός Άμυνας του Μάλι ενώ ανακαταλήφθηκε η στρατηγικής σημασίας πόλη Κιντάλ (βόρεια) από τη συμμαχία.

Η απώλεια της Κιντάλ ήταν οδυνηρό πλήγμα για τη χούντα.

«Τρομοκρατική» επίθεση

Χθες, κάτοικοι της Σαν περιέγραψαν σφοδρές συγκρούσεις, οι οποίες ξέσπασαν τις πρώτες πρωινές ώρες. «Επιβεβαιώνω ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση. Άρχισε περί τις 05:00. Ακούσαμε ισχυρές εκπυρσοκροτήσεις και ανταλλαγές συνεχών πυρών», είπε κάτοικος, προσθέτοντας πάντως πως «έχει επιστρέψει η ηρεμία τώρα».

Σε ανακοινωθέν του χθες, ο στρατός του Μάλι αναφέρθηκε απλώς από την πλευρά του σε «απόπειρα επίθεσης σε εγκατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων του Μάλι στη Σαν την Κυριακή 9η Αυγούστου 2026 στις 05:30». Το επιτελείο τόνισε ότι υπήρξε «ρωμαλέα ανταπόδοση των Ενόπλων Δυνάμεων του Μάλι» και «η απόπειρα απωθήθηκε», διαβεβαιώνοντας πως «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

Την ευθύνη για την επίθεση στο στρατόπεδο της Σαν ανέλαβε η ΟΥΙΜ. Σε μήνυμά της, υποστήριξε ότι «πήρε τον πλήρη έλεγχο στρατοπέδου των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι στην πόλη Σαν, στον νομό Σεγκού, (χθες) Κυριακή το πρωί».

Τη 18η Ιουλίου, τουλάχιστον 50 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στο βόρειο Μάλι όταν οχηματοπομπή του στρατού δέχτηκε επίθεση από τη συμμαχία των τζιχαντιστών της ΟΥΙΜ και των αυτονομιστών του Μετώπου Απελευθέρωσης της Αζαουάντ.

Επρόκειτο για μια από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις που έχει υποστεί ο στρατός από την έναρξη του πολέμου στο Μάλι.