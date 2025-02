Φερόμενοι ως τζιχαντιστές σκότωσαν τουλάχιστον 40 ανθρώπους ανοίγοντας πυρ εναντίον οχηματοπομπής πολιτικών οχημάτων με συνοδεία του στρατού και μισθοφόρων της ρωσικής εταιρείας Βάγκνερ στο βόρειο Μάλι, όπου οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Σάββατο πως καταδιώκουν «τους τρομοκράτες» που διέπραξαν την επίθεση.

Η έφοδος εναντίον αρκετών δεκάδων οχημάτων έγινε την Παρασκευή στην Κομπέ, περίπου τριάντα χιλιόμετρα από την πόλη Γκαό, σε περιοχή που σπαράσσεται συχνά από βίαια επεισόδια, όπου οι ένοπλες δυνάμεις έχουν διεξαγάγει επανειλημμένα αντιτζιχαντιστικές επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Suspected ISSP jihadists attack supply convoy escorted by military, kill 40 in Mali

Suspected Islamic State in the Sahel Province, ISSP, jihadists have reportedly ambushed a supply #netsat #ibes2025 #MarianneGonzaga #ViernesRockero #volado #CriticsChoice pic.twitter.com/22KIYWqt1n

— Newswire Law & Events (@NewswireLE) February 8, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ