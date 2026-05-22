Χάος σε καθολικό νηπιαγωγείο στο Οχάιο των ΗΠΑ. Κάμερα καταγράφει τον άγριο καυγά που ξέσπασε μεταξύ των γονέων… για το που θα κάτσουν στην τελετή αποφοίτησης.

Όλα ξεκίνησαν όταν μία οικογένεια φέρεται να άρχισε να κρατάει σειρές από καθίσματα για τον εαυτό της, σύμφωνα με τη New York Post.

Η Τζέσικα Άντερσον, 28 ετών, φέρεται να άρχισε να βρίζει τους γονείς που έψαχναν καρέκλες για να κάτσουν και προσπάθησαν να πάρουν μερικές από τις θέσεις που κρατούσε. Μία άλλη γονέας τότε προσπάθησε να ηρεμήσει την Άντερσον, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να της επιτεθεί η οικογένειά της.

«Καθώς λογομαχούσα με την Τζέσικα, κυριολεκτικά δεν θυμάμαι τίποτα, το μόνο που ξέρω είναι ότι δέχτηκα μια ξαφνική γροθιά», δήλωσε η άτυχη γυναίκα. Δήλωσε επίσης, ότι πέντε άνδρες από την οικογένεια της Άντερσον σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και έπεσαν όλοι μαζί πάνω της.

Brawl at a kindergarten graduation ceremony in Toledo.

Έντρομοι οι παρευρισκόμενοι είδαν την Άντερσον να αρπάζει από τα μαλλιά την γυναίκα και να την σέρνει μακριά.

Οι δύο γυναίκες πιάστηκαν από τα μαλλιά και χτυπούσαν επανειλημμένα τα κεφάλια τους μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα του άγριου καυγά, ήταν η γυναίκα να νοσηλευτεί και να χρειαστεί ράμματα, ενώ η Τζέσικα Άντερσον συνελήφθη και κατηγορήθηκε για κακούργημα.

Τα παιδιά την ώρα του καυγά δεν ήταν στην αίθουσα, καθώς έκαναν πρόβα για την πολυαναμενόμενη τελετή αποφοίτησής τους. Το σχολείο διαβεβαίωσε ότι όλοι οι μαθητές ήταν ασφαλείς.