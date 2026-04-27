Σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 30 Μαΐου οδηγείται η Μάλτα, μετά την επίσημη προκήρυξη από τον πρωθυπουργό της χώρας, Ρόμπερτ Αμπέλα.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες πριν από την κανονική λήξη της θητείας της κυβέρνησης, με τον Αμπέλα να ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη διάλυση της Βουλής.

Ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος (Labour Party) επιβεβαίωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος, διεκδικώντας την τρίτη συνεχόμενη θητεία του. Στο διάγγελμά του, έθεσε ως κεντρικό διακύβευμα τη «σταθερότητα» απέναντι στις διεθνείς γεωπολιτικές προκλήσεις.

«Η χώρα χρειάζεται μια νέα εντολή, με μια κυβέρνηση προσηλωμένη στις ανάγκες των πολιτών σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαλτέζος πρωθυπουργός.

Το πολιτικό σκηνικό και οι ενεργειακές προκλήσεις

Ο κ. Αμπέλα έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ενεργειακή κρίση και τις αναταράξεις που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η Μάλτα πρέπει να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης ανεξαρτήτως του διεθνούς περιβάλλοντος.

Το κυβερνών Εργατικό Κόμμα στοχεύει πλέον στην τέταρτη διαδοχική εκλογική του νίκη. Στην αντίπερα όχθη, το Εθνικιστικό Κόμμα (Nationalist Party) εισέρχεται στην αναμέτρηση με νέο αρχηγό, τον Άλεξ Μποργκ, ο οποίος θα δώσει την πρώτη του μεγάλη εκλογική μάχη.