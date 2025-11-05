Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης πακιστανικής καταγωγής, ανέλαβε πλέον τα καθήκοντά του και έδωσε μια μαχητική ομιλία στέλνοντας ηχηρό μήνυμα, τόσο προς τους υποστηρικτές του όσο και προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Φίλοι μου, ανατρέψαμε μια πολιτική δυναστεία», δήλωσε ο Μαμντάνι, υποσχόμενος να βάλει τέλος στην «κουλτούρα της διαφθοράς» που όπως είπε, επιτρέπει στους δισεκατομμυριούχους να αποφεύγουν τη φορολογία.

Breaking News: Zohran Mamdani, a 34-year-old state lawmaker from Queens, will be the 111th mayor of New York. He will be the first Muslim to ever lead the city, as well as its first South Asian mayor and the youngest mayor in more than a century.https://t.co/7tewUOBm0A pic.twitter.com/1VbUePzk3J — The New York Times (@nytimes) November 5, 2025

Ο νέος δήμαρχος που επικράτησε του Άντριου Κουόμο, ευχαρίστησε τους εθελοντές της εκστρατείας του και υπογράμμισε τη συμβολή μεταναστευτικών κοινοτήτων όπως των Σενεγαλέζων οδηγών ταξί και των Ουζμπέκων νοσοκόμων.

Αναφερόμενος στον αντίπαλό του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Του εύχομαι τα καλύτερα στην προσωπική του ζωή. Αλλά ας είναι η τελευταία φορά που προφέρω το όνομά του».

Αναφερόμενος στο όραμά του για μια «πόλη προσιτή και δίκαιη», δεσμεύτηκε για δωρεάν μέσα μεταφοράς, καθολική παιδική φροντίδα και αντιμετώπιση των αυξημένων ενοικίων.

«Σε αυτή τη στιγμή πολιτικής σκοτεινότητας, η Νέα Υόρκη θα είναι το φως», είπε συγκινημένος.

Zohran Mamdani has won the race to become the next mayor of New York City. Mr Mamdani – who will be the first Muslim, first South Asian, and youngest person in a century to be elected as the famous city’s mayor – used a victory speech to throw down the gauntlet to Donald Trump. pic.twitter.com/8IVr4kMQQH — Sky News (@SkyNews) November 5, 2025



Ωστόσο, η πιο ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν όταν απευθύνθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ:

«Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τρεις λέξεις για σένα: Ανέβασε την ένταση».

🚨HOLY COW: Mamdani comes out SWINGING: “So hear me, President Trump, when I say this: to get to any of us, you will have to get through all of us.” Tonight, one thing is certain: Donald Trump is this country’s BIGGEST LOSER. pic.twitter.com/epLkERkkX7 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 5, 2025

Η φράση προκάλεσε παρατεταμένες επευφημίες από το πλήθος, ενώ ο Τραμπ απάντησε λίγο αργότερα στο Truth Social με το μήνυμα: «…ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ!».

Trump’s latest post on Truth Social: Mamdani was right. Trump was listening. pic.twitter.com/GdzjLWKP1d — Lisa (@Limare64) November 5, 2025



Σύμφωνα με το BBC, η ομιλία του Μαμντάνι αποτελεί ένδειξη μιας νέας κατεύθυνσης για το Δημοκρατικό Κόμμα: λιγότερη έμφαση στην αντίθεση προς τον Τραμπ και περισσότερη προσήλωση σε ένα πιο θετικό, κοινωνικά προοδευτικό όραμα.

Ο 34χρονος Ζόχραν Μαμντάνι, εξελέγη νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των NBC News και CNN, ύστερα από μία από τις πιο εντυπωσιακές και απρόβλεπτες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων χρόνων. Ο προοδευτικός Δημοκρατικός πολιτικός, που αυτοχαρακτηρίζεται ως «ο χειρότερος εφιάλτης του Τραμπ», συγκέντρωσε το 60,2% των ψήφων, πετυχαίνοντας μια καθαρή νίκη για την αριστερή πτέρυγα του κόμματος.

Η επικράτηση του Μαμντάνι σηματοδοτεί την ενίσχυση ενός νέου κύματος προοδευτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια στιγμή που οι Δημοκρατικοί παραμένουν βαθιά διχασμένοι ως προς τη στάση τους απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διανύει τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Παιδί μεταναστών από τη Νότια Ασία, ο Μαμντάνι θεωρείται ένθερμος υποστηρικτής της εργατικής τάξης και υπέρμαχος πολιτικών που θεωρούνται ριζοσπαστικές για τα αμερικανικά δεδομένα, όπως οι δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η καθολική πρόσβαση σε παιδική φροντίδα και το πάγωμα των ενοικίων σε κατοικίες υπό ρύθμιση.

Τα μέτρα αυτά σκοπεύει να τα υλοποιήσει μέσω υψηλότερης φορολόγησης στα ανώτερα εισοδήματα.

Η νίκη του προήλθε έπειτα από μια εξαιρετικά πολωμένη προεκλογική μάχη. Ο απερχόμενος δήμαρχος, Έρικ Άνταμς, κατήλθε ως ανεξάρτητος μετά το σκάνδαλο διαφθοράς που επηρέασε δυσμενώς τη θητεία του, ενώ ο πρώην κυβερνήτης Άντριου Κουόμο επιχείρησε ανεπιτυχώς πολιτική επάνοδο, διεκδικώντας το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Παρά το γεγονός ότι ο Μαμντάνι ήταν σχετικά άγνωστος, κατάφερε να κερδίσει το χρίσμα και στη συνέχεια να επικρατήσει και στις γενικές εκλογές.



Την παραμονή των εκλογών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παρέμβει, αποκαλώντας τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» και προειδοποιώντας ότι θα οδηγήσει τη Νέα Υόρκη στην «καταστροφή».

Κάλεσε μάλιστα τους οπαδούς του να στηρίξουν τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Κέρτις Σλίβα ή ακόμη και τον Κουόμο, για να αποτραπεί η νίκη του προοδευτικού υποψηφίου. Ωστόσο, οι εκκλήσεις του δεν απέδωσαν και ο Μαμντάνι επικράτησε με μεγάλη διαφορά.

Η εκλογή του αποτελεί ιστορικό γεγονός: είναι ο πρώτος μουσουλμάνος και ταυτόχρονα ο πρώτος Νοτιοασιάτης που εκλέγεται δήμαρχος της Νέας Υόρκης, καθώς και ένας από τους νεότερους που έχουν αναλάβει το αξίωμα.

Η πολιτική του πορεία υπήρξε δυναμική και η ανέλιξή του ραγδαία, αφού από την τριπλή θητεία του στην Πολιτειακή Συνέλευση της Νέας Υόρκης, αναδείχθηκε σε πρόσωπο εθνικής εμβέλειας μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η νίκη του Μαμντάνι θα επηρεάσει τις ισορροπίες πέρα από τα όρια της πόλης, ενισχύοντας τη δυναμική της προοδευτικής πτέρυγας των Δημοκρατικών και διαμορφώνοντας νέες στρατηγικές ενόψει των επερχόμενων προεδρικών εκλογών.

Zohran Mamdani was elected mayor of New York City on Tuesday, capping a stunning ascent for the 34-year-old state lawmaker, who was set to become the city’s most liberal mayor in generations. pic.twitter.com/hBbovNFzPv — The Associated Press (@AP) November 5, 2025

Την ίδια ώρα, στο Νιου Τζέρσεϊ, η Δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη κυβερνήτρια, σύμφωνα με τις προβολές των Fox News και NBC News. Παράλληλα, στη Βιρτζίνια, η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ αναμένεται επίσης να επικρατήσει, σε δύο αναμετρήσεις που θεωρήθηκαν δοκιμασία για το πρώτο διάστημα της δεύτερης θητείας του προέδρου Τραμπ.

Σημειώνεται ότι το Νιου Τζέρσεϊ διοικούνταν ήδη από Δημοκρατικό κυβερνήτη, τον Φιλ Μέρφι, επί οκταετία. Αν και ο Τραμπ δεν έχει κερδίσει ποτέ προεδρικές εκλογές στην πολιτεία αυτή, στις εκλογές του 2024 μείωσε αισθητά τη διαφορά, κυρίως χάρη στην ενίσχυση της επιρροής του μεταξύ των ισπανόφωνων ψηφοφόρων.

