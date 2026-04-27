Σε πεδίο έντονης διπλωματικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, σχετικά με την Αρμενική Γενοκτονία.

Πιο συγκεκριμένα ο Μαμντάνι προχώρησε σε δημόσια αναφορά στη δολοφονία περίπου 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων το 1915 από τις οθωμανικές Αρχές, μια τοποθέτηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την τουρκική διασπορά και την Άγκυρα.

Τουρκικές και τουρκοαμερικανικές οργανώσεις πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στην Times Square και έξω από το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, καταγγέλλοντας τις δηλώσεις ως «ιστορικά αβάσιμες» και «πολιτικά υποκινούμενες».

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση συνιστά «πολιτικοποίηση της ιστορίας», ενώ εκφράζει ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην εύθραυστη ισορροπία στον Νότιο Καύκασο μετά τις εξελίξεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Η επίσημη θέση της Άγκυρας εξακολουθεί να απορρίπτει τον όρο «γενοκτονία», κάνοντας λόγο για «γεγονότα του 1915» και αποδίδοντας τις απώλειες σε πολεμικές συνθήκες και κακουχίες. Παράλληλα, προβάλλεται η άποψη ότι και μουσουλμανικοί πληθυσμοί υπέστησαν σημαντικές απώλειες την ίδια περίοδο.

Την ίδια στιγμή, η τουρκική διπλωματία επαναφέρει την πρόταση για σύσταση κοινής επιτροπής ιστορικών, πρόταση που έχει απορριφθεί από την Αρμενία και μεγάλο μέρος της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, η οποία αναγνωρίζει το ζήτημα ως ιστορικά τεκμηριωμένο.

Παράλληλα με τις αντιδράσεις, ο Ζόραν Μαμντάνι πραγματοποίησε επίσκεψη σε ελληνορθόδοξη λειτουργία στη Νέα Υόρκη, με αφορμή τον εορτασμό των 205 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης, συνδέοντας την ιστορική πορεία της Ελλάδας με τις σύγχρονες αξίες της δημοκρατίας. Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε με τη συμμετοχή της ελληνικής ομογένειας, σε ιδιαίτερα συμβολικό κλίμα.

«Αληθινή ελευθερία σημαίνει να ζούμε χωρίς φόβο και να διαμορφώνουμε εμείς το μέλλον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαμντάνι, απευθυνόμενος στην ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Η ανάρτησή του ολοκληρώθηκε με τη φράση «Ζήτω η Ελλάδα!», καθώς και αναφορές στα λόγια του Αρχιεπισκόπου Eλπιδοφόρου, προκαλώντας θετικά σχόλια από μέλη της ελληνικής διασποράς και ενισχύοντας τη σχέση του με την ελληνοαμερικανική κοινότητα της πόλης.