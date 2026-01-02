Ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι, που ορκίστηκε σήμερα δήμαρχος της Νέας Υόρκης, υποσχέθηκε να «δώσει το παράδειγμα στον κόσμο» δείχνοντας ότι «Η Αριστερά μπορεί να κυβερνήσει», στην ομιλία του κατά την ανάληψη των καθηκόντων του.

«Θα δώσουμε το παράδειγμα στον κόσμο»

«Πολλοί θα μας παρατηρούν. Θέλουν να μάθουν αν η Αριστερά μπορεί να κυβερνήσει (…) Θέλουν να μάθουν αν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μπορούν να επιλυθούν. Έτσι, ενωμένοι, με κινητήριο δύναμη την αποφασιστικότητά μας, θα κάνουμε αυτό που κάνουν καλύτερα οι Νεοϋορκέζοι: θα δώσουμε το παράδειγμα στον κόσμο», είπε ο 34χρονος δήμαρχος.

Δεσμεύτηκε για την τήρηση των προεκλογικών υποσχέσεων

Μιλώντας μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν μέσα στο κρύο, έξω από το Δημαρχείο στο Μανχάταν, ο νέος δήμαρχος, μέλος του μικρού κόμματος Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (DSA), δεσμεύτηκε ότι δεν θα αθετήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην καταπολέμηση του υψηλού κόστους ζωής.

«Από σήμερα και στο εξής, θα κυβερνάμε με ευρύτητα και τόλμη. Μπορεί να μην τα καταφέρνουμε πάντα, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορηθούμε ότι μας λείπει το θάρρος ή ότι δεν προσπαθούμε», δήλωσε.

The famous zohran mamdani has this morning American/ time been inaugurated as the first muslim mayor of Newyork.

40000 Newyorkers braved the cold to witness this historic swearing. He prophecies social democracy where he aims to make Newyork city,a city of equal opportunity pic.twitter.com/4VCmZJ0Ews — Simon Fred Wolufu (@FredWolufu) January 1, 2026

Ορκίστηκε ενώπιον του Μπέρνι Σάντερς

Μετά από μια πρώτη ορκωμοσία το βράδυ της Τετάρτης ενώπιον της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, εχθρού του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και ένθερμης υποστηρίκτριας του νέου δημάρχου, ήταν σήμερα το απόγευμα που ο Μαμντάνι ορκίστηκε δήμαρχος μπροστά στον Μπέρνι Σάντερς, την ηγετική φιγούρα της αμερικανικής Αριστεράς.

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει δηλώσει ότι ο Σάντερς είναι ένας από τους πολιτικούς του ήρωες. «Σε μια εποχή στην ιστορία της χώρας μας που βλέπουμε πολύ μίσος, πολύ διχασμό και πολύ αδικία, σας ευχαριστούμε που εκλέξατε τον Ζοχράν Μαμντάνι δήμαρχο της Νέας Υόρκης!», είπε ο 84χρονος γερουσιαστής του Βερμόντ στο πλήθος.

VIDEO | New York, US: Zohran Mamdani (@ZohranKMamdani) is sworn in as the Mayor of New York during a private midnight ceremony at the Old City Hall Station.#NewYorkMayor #ZohranMamdani #USPolitics (Source – AFP/PTI) (Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/dOroCVCVBr — Press Trust of India (@PTI_News) January 1, 2026

