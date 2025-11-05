Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο Ζόραν Μαμντάνι, ο 34χρονος «δημοκράτης σοσιαλιστής» που κέρδισε τις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης την Τρίτη, δήλωσε πως η πόλη του μπορεί να αποτελέσει «παράδειγμα για ένα έθνος προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ, δείχνοντάς του πώς να τον ξεπεράσει».

Στην πρώτη του ομιλία μετά τη νίκη, ο Μαμντάνι –που από την 1η Ιανουαρίου θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ– τόνισε ότι «η ελπίδα νίκησε την τυραννία» και πως «μέσα στο σκοτάδι της πολιτικής απογοήτευσης, η Νέα Υόρκη θα γίνει φως». Δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον πρόεδρο Τραμπ «δεσπότη».

Ασκώντας σκληρή κριτική στις πολιτικές του Ρεπουμπλικανού ηγέτη για τη μετανάστευση, τις οποίες περιέγραψε ως «βίαιες και απάνθρωπες», ο νέος δήμαρχος υπογράμμισε ότι «η Νέα Υόρκη θα μείνει για πάντα πόλη μεταναστών» και προειδοποίησε: «Για να φτάσει κανείς σε εμάς, θα πρέπει πρώτα να περάσει από πάνω μας».

Την παραμονή των εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τους Νεοϋορκέζους να στηρίξουν τον αντίπαλο του Μαμντάνι, τον κεντρώο Άντριου Κουόμο, κρίνοντάς τον «ικανότερο» να διοικήσει μια πόλη 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Μάλιστα, μέσω του Truth Social, απείλησε ότι αν κερδίσει ο «κομμουνιστής υποψήφιος Μαμντάνι», θα περιορίσει στο ελάχιστο τη ροή ομοσπονδιακών κονδυλίων προς τη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο Τραμπ απηύθυνε στοχευμένα έκκληση στους εβραίους ψηφοφόρους, καλώντας τους να μην στηρίξουν τον δημοκρατικό πολιτικό, γνωστό για τη στάση του υπέρ της Παλαιστίνης. Ο Μαμντάνι απάντησε πως η νέα του διοίκηση «δεν θα κάνει πίσω στη μάχη κατά του αντισημιτισμού» και πως οι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο μουσουλμάνοι κάτοικοι της Νέας Υόρκης «θα έχουν φωνή και θέση στους διαδρόμους της εξουσίας».

Αναφερόμενος σε προηγούμενες δηλώσεις του υπέρ της περικοπής της χρηματοδότησης της αστυνομίας, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να συνεργαστεί «στενά με τους αστυνομικούς που εργάζονται για τη μείωση του εγκλήματος» και να δώσει έμφαση στην αντιμετώπιση των κρίσεων ψυχικής υγείας και του προβλήματος των αστέγων.

Τέλος, επανέλαβε τις βασικές δεσμεύσεις της προεκλογικής του εκστρατείας: έλεγχο των ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και καθολική πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς. «Οι πολίτες μού έδωσαν εντολή για μια νέα πολιτική πορεία – για μια πόλη που θα είναι πραγματικά προσιτή στους κατοίκους της», κατέληξε.

με πληροφορίες από: Associated Press