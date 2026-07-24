Συναγερμός σήμανε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης μετά από δύο διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι που σημειώθηκαν με μικρή χρονική διαφορά, αφήνοντας πίσω τους δύο τραυματίες.

Ο δράστης, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο 51χρονος Ραούλ Μοράλες, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές αφού προηγουμένως φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» (αραβική θρησκευτική φράση που σημαίνει κυριολεκτικά «ο Αλλάχ (Θεός) είναι ύψιστος» ) κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) εξετάζει το ενδεχόμενο εγκλήματος μίσους, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο η ψυχική υγεία του συλληφθέντος να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο.

Τα θύματα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ ο δήμαρχος της πόλης, Ζόραν Μαμντάνι, καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό.

Το χρονικό των επιθέσεων στο Μανχάταν

Οι δύο επιθέσεις εκτυλίχθηκαν σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Ο δράστης επιτέθηκε στα θύματά του με μαχαίρι, προκαλώντας τους τραυματισμούς, πριν ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Νέας Υόρκης (NYPD).

Σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας, Τζέσικα Τις, τα θύματα είναι δύο άνδρες, ασιατικής και εβραϊκής καταγωγής αντίστοιχα.

Ο άνδρας ασιατικής καταγωγής ηλικίας 57 και ο άνδρας εβραϊκής καταγωγής ηλικίας 50 ετών, οι οποίοι δέχθηκαν τις μαχαιριές, διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Ο συλληφθείς αναγνωρίστηκε ως ο Ραούλ Μοράλες, ηλικίας 51 ετών.

Βίντεο από το σημείο του συμβάντος:

Στο στόχαστρο το ενδεχόμενο εγκλήματος μίσους – Η παράμετρος της ψυχικής υγείας

Αυτόπτες μάρτυρες αλλά και τα ίδια τα θύματα κατέθεσαν στις αρχές ότι ο Μοράλες φώναξε τη φράση «Αλλάχου Άκμπαρ» («Ο Θεός είναι ο ύψιστος») κατά τη διάρκεια και των δύο επιθέσεων.

Η NYPD αξιολογεί τα δεδομένα για να διαπιστώσει αν πρόκειται για έγκλημα μίσους.

Όπως διευκρίνισε η Τζέσικα Τις, αν και ο 51χρονος δεν διαθέτει προηγούμενο γνωστό ψυχιατρικό ιστορικό στα αρχεία της αστυνομίας, τα πρώτα ευρήματα της έρευνας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαδραμάτισε ρόλο η ψυχική του υγεία.

Βίντεο δείχνει την σύλληψη του 51χρονου:

Καταδικαστική δήλωση από τον Δήμαρχο Ζόραν Μαμντάνι

Άμεση ήταν η αντίδραση της δημοτικής αρχής της Νέας Υόρκης, με τον δήμαρχο Ζόραν Μαμντάνι να ξεκαθαρίζει τη στάση της πόλης απέναντι στα περιστατικά βίας:

«Τέτοιες ειδεχθείς επιθέσεις μίσους δεν έχουν θέση στην πόλη μας», υπογράμμισε σε αυστηρό τόνο.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διακρίβωση των ακριβών κινήτρων του δράστη.

JUST IN: Raul Morales, 51, identified as suspect in stabbing of Asian and Jewish men on Manhattan’s Upper West Side https://t.co/5aSklvsQAS pic.twitter.com/qV8z7rzeee — Rapid Report (@RapidReport2025) July 23, 2026

A suspect is in custody after a double stabbing on the Upper West Side in New York City on Thursday, police said. Both victims were taken to a local hospital and are expected to survive. According to authorities, the suspect ran off after both stabbings, and barricaded himself… pic.twitter.com/YNv2eIgABd — CBS News (@CBSNews) July 24, 2026