Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν οι κάτοικοι του Μαγχάταν τις προσπάθειες επισκευής του ουρανοξύστη που «λύγισε», προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος και εκτεταμένες εκκενώσεις κτιρίων, ξενοδοχείων και σχολείων.

Οι αρχές της πόλης και η Πυροσβεστική Υπηρεσία (FDNY) έδωσαν ολονύχτια μάχη για να σταθεροποιήσουν έναν ουρανοξύστη στο Μανχάταν, οι κεντρικές δοκοί του οποίου άρχισαν να υποχωρούν κάτω από το βάρος της κατασκευής.

Το χρονικό της καθίζησης στην 42η Οδό και οι δραματικές εικόνες

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Τρίτης (07/07), όταν η Πυροσβεστική έλαβε αναφορές για «δομικό πρόβλημα σε ενεργό εργοτάξιο» και πτώση τούβλων στην οδό East 42nd, μεταξύ της Δεύτερης και της Τρίτης Λεωφόρου. Πρόκειται για τα πρώην κεντρικά γραφεία της Pfizer, τα οποία αυτή την περίοδο μετατρέπονται σε πολυτελή διαμερίσματα ενοίκων, αποτελώντας τη μεγαλύτερη μετατροπή γραφείων σε κατοικίες στην ιστορία της πόλης.

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Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν σοβαρά δομικά προβλήματα μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η πυροσβεστική υπηρεσία στην πλατφόρμα X:

«Δύο δομικές κολόνες λύγισαν και υπήρχαν πολλαπλές ρωγμές και χαλαρά δάπεδα»

Από τον δρόμο, μια άσχημα λυγισμένη μεταλλική δοκός ήταν ορατή με γυμνό μάτι μέσα από τα μεγάλα γυάλινα παράθυρα, ενώ βίντεο που τράβηξε εργάτης στο εσωτερικό κατέγραφε χαλύβδινες δοκούς έτοιμες να καταρρεύσουν.

Ο John Esposito, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εξήγησε τη σοβαρότητα της κατάστασης δηλώνοντας:

«Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση επειδή οι χαλύβδινες δοκοί έχουν αρχίσει να λυγίζουν και να εκτρέπονται από το βάρος. Εκκενώσαμε το κτίριο και ξεκινήσαμε τις εκκενώσεις των γύρω κτιρίων»

Δείτε το βίντεο:

Η «παγωμένη ζώνη» του δημάρχου Μαμντάνι και οι φόβοι κατάρρευσης

Μπροστά στον κίνδυνο ατυχήματος, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, διέταξε τη δημιουργία μιας «παγωμένης ζώνης» για πεζούς και οχήματα, κλείνοντας τους δρόμους από την 40ή έως την 45η οδό.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο δήμαρχος υπογράμμισε:

«Το κτίριο παραμένει ασταθές. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Αυτή είναι μια αξιολόγηση λεπτό προς λεπτό. Η κορυφαία μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια όσων ζουν σε αυτήν την περιοχή και η ασφάλεια όσων εργάζονται σε αυτήν την περιοχή»

Καθησυχάζοντας εν μέρει τους πολίτες, ο αρχηγός της πυροσβεστικής, Τζον Εσπόζιτο, διευκρίνισε ότι εάν το κτίριο υποχωρούσε, λόγω του χαλύβδινου σκελετού του:

«δεν θα ήταν μια ολική κατάρρευση, θα ήταν περισσότερο μια τοπική κατάρρευση»

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Η ολονύχτια μάχη σταθεροποίησης με γρύλους έκτακτης ανάγκης

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος επιστρατεύτηκαν drones της πυροσβεστικής για τη συλλογή τεχνικών πληροφοριών, ενώ ειδικά συνεργεία εργάστηκαν όλη τη νύχτα. Αφού τοποθετήθηκαν γρύλοι έκτακτης ανάγκης στα πιο ευάλωτα σημεία, οι εργάτες άρχισαν να προσθέτουν νέες χαλύβδινες στηρίξεις.

Ο Άχμεντ Τιγκάνι, Επίτροπος του Τμήματος Κτιρίων της Νέας Υόρκης, δήλωσε αργά το βράδυ πως η προσωρινή αντιστήριξη βοήθησε και οι αρχές είναι πλέον «βέβαιες» για τη σταθερότητα, επιτρέποντας μάλιστα την άρση της εκκένωσης για ένα από τα γειτονικά κτίρια. Ωστόσο, τέσσερα κοντινά κτίρια παραμένουν υπό αυστηρή εντολή εκκένωσης.

Τι απαντά η κατασκευαστική εταιρεία για το ατύχημα

Το φιλόδοξο έργο, υπό την αρχιτεκτονική καθοδήγηση της εταιρείας Gensler, αφορά τη μεταμόρφωση δύο κτιρίων γραφείων της δεκαετίας του 1970 με την προσθήκη 19 νέων ορόφων.

Τα επίσημα αρχεία δείχνουν ότι στο παρελθόν είχαν επιβληθεί πρόστιμα στο έργο για παραβιάσεις ασφαλείας, όπως πτώση γυαλιών και ο τραυματισμός ενός εργάτη.

Από την πλευρά του, ο κατασκευαστής Νάθαν Μπέρμαν της εταιρείας MetroLoft, προσπάθησε να υποβαθμίσει το μέγεθος του πανικού, δηλώνοντας στους New York Times πως η ζημιά δεν είναι: «τίποτα περισσότερο από ένα τυπικό κατασκευαστικό ατύχημα», ενώ εξήγησε ότι η κάμψη προκλήθηκε από το πρόσθετο βάρος. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η MetroLoft πρόσθεσε:

«Η ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονται στο κτίριο και γύρω από αυτό είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Είμαστε ευγνώμονες που δεν υπήρξαν τραυματισμοί και, όπως διευκρίνισε το Υπουργείο Εωτερικών, δεν έπεσαν συντρίμμια από το κτίριο. Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πληγείσα περιοχή είναι ένα μικρό τμήμα ενός από τα δύο κτίρια σε αυτό το σημείο. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του FDNY, ολόκληρο το κτίριο δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει»

Οι εργασίες ενίσχυσης της δομής θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς τις επόμενες ημέρες. Παρόλα αυτά, οι εκατοντάδες εργαζόμενοι των γύρω γραφείων και των διπλωματικών αποστολών ενημερώθηκαν ότι ενδέχεται να μείνουν μακριά από τις δουλειές τους από μερικές ημέρες έως και δύο εβδομάδες.