Πρώην ποδοσφαιριστής λυκείου με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας, ο ένοπλος που προκάλεσε το μακελείο με τους 4 νεκρούς στο Μανχάταν είχε ταξιδέψει σε όλη τη χώρα τις ημέρες που προηγήθηκαν της επίθεσης, σύμφωνα με την επίτροπο της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις.

Αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο ένοπλος είχε πρόσφατα απολυθεί από τη θέση του φύλακα ασφαλείας σε καζίνο στο Λας Βέγκας.

Το κτίριο που στόχευσε στεγάζει την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Blackstone και το NFL.

Ο Ταμούρα είχε σιγαστήρα στο τουφέκι του όταν άνοιξε πυρ μέσα στο λόμπι γύρω στις 6:30 μ.μ., σύμφωνα με το CNN. Το πυροβόλο όπλο είχε επίσης σκόπευτρο και ιμάντα.

Πηγές δήλωσαν στο NBC News ότι οι ερευνητές διερευνούν εάν μπορεί να είχε στοχεύσει τα γραφεία του NFL.

Ο Ταμούρα ξεκίνησε την επιδρομή του στο λόμπι του κτιρίου γραφείων, όπου αντάλλαξε για πρώτη φορά πυροβολισμούς με τον αξιωματικό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Ισλάμ, σύμφωνα με το CNN.

Στη συνέχεια, ο Ταμούρα προχώρησε στον 33ο όροφο, όπου η αστυνομία έλαβε κλήσεις για πυροβολισμούς.

«Φαίνεται ότι γνώριζε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του μάχη», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής επιβολής του νόμου του CNN , Τζον Μίλερ, πρώην αναπληρωτής επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. «Είχε την απόλυτη πρόθεση να διασχίσει το λόμπι με όπλο και να φτάσει στον στόχο – ό,τι κι αν ήταν αυτός».

Τρομακτικές φωτογραφίες δείχνουν εργαζόμενους της Blackstone να οχυρώνουν την πόρτα του γραφείου τους με έπιπλα, καθώς ο ένοπλος Σέιν Ταμούρα διέσχιζε το κτήριο στο Midtown όπου στεγάζονται τα κεντρικά της εταιρείας το βράδυ της Δευτέρας.

Εργαζόμενοιφαίνονται να στοιβάζουν δεκάδες γκρι καναπέδες μπροστά από την πόρτα του γραφείου τους στο 345 Park Avenue — όπου στεγάζονται επίσης τα κεντρικά του NFL — μέχρι που το «οδόφραγμα» από τα έπιπλα έφτασε ως το ταβάνι, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατούσε τυφέκιο τύπου AR, ένα όπλο ημιαυτόματης λειτουργίας. Φέρεται να ταμπουρώθηκε στον 32ο όροφο του κτηρίου, όπου και εντοπίστηκε νεκρός αφού αυτοπυροβολήθηκε.

