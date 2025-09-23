Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το «όραμά του για τον κόσμο» και τις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Ουσιαστικά η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου ήταν ένα μανιφέστο, στο οποίο αναφέρθηκε σε σειρά ζητημάτων.

Κατά την ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και ειδική αναφορά στην Ελλάδα.

Μιλώντας για την παράτυπη μετανάστευση σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ελλάδα το 54% των κρατουμένων στις φυλακές είναι μετανάστες.

Άρχισε την ομιλία του χτίζοντας για τον εαυτό του την εικόνα του ειρηνοποιού. Επανέλαβε αυτό που έχει πει κατά κόρον ότι «μέσα στους 7 μήνες, τελείωσα 7 πολέμους, που όλοι έλεγαν πως δεν θα τελείωναν ποτέ».

Επέκρινε ακόμη τον ΟΗΕ, λέγοντας ότι «κανένας Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός δεν έχει κάνει τίποτε παρόμοιο σε αυτό. Πολύ κρίμα που έπρεπε να τα κάνω εγώ και όχι τα Ηνωμένα Έθνη … Είναι λυπηρό που τα Ηνωμένα Έθνη δεν κάνουν πλέον την δουλειά τους. Τα Ηνωμένα Έθνη αντίθετα έκαναν τα πάντα για να κλιμακώσουν».

Αλλά πάντως, είπε ότι «είμαι σήμερα εδώ να προσφέρω χείρα βοηθείας σε όλα τα έθνη που έχουν την διάθεση να συμπράξουν για ένα καλύτερο μέλλον και έναν καλύτερο κόσμο. Είμαι εδώ για να συνεργαστώ με όλους όσους μοιράζονται αυτό το όραμα, και ανάμεσά τους δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη».

Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, είπε στη συνέχεια, και διευκρίνισε ότι πριν από την ρήξη «επικοινώνησα μαζί τους και τους έκανα μία πρόταση συνεργασίας, με αντάλλαγμα το τέλος του πυρηνικού προγράμματος».

Πρέπει να τελειώσουμε με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα άμεσα, αλλά χωρίς να ξεχάσουμε την 7η Οκτωβρίου, συνέχισε, λέγοντας: «Όσοι αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό κράτος επιβραβεύουν την Χαμάς και της δίνουν πάρα πολλά, ενώ στέρησαν από τόσο πολλούς, τόσα πολλά».

Τόνισε ότι «το μήνυμα στη Χαμάς από εμένα είναι ένα: Απελευθερώστε άμεσα όλους τους ομήρους». Πρέπει να σταματήσουμε άμεσα τον πόλεμο στη Γάζα και να διαπραγματευτούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακόμη ο Αμερικανός αναφέρθηκε στην πράσινη ατζέντα που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές χώρες, η οποία, όπως είπε, ισοδυναμεί με χρεοκοπία.

Δείτε την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στον ΟΗΕ:

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ

«Θα μιλήσω από καρδιάς. Τα όπλα έχουν πληγώσει δύο ηπείρους και βρισκόμαστε σε μία μεγάλη κρίση. Την ζούμε κι εδώ εξαιτίας της προηγούμενης διοίκησης. Πέρυσι ήμασταν σε μεγάλα προβλήματα, και τώρα είμαστε μακράν η πιο «καυτή» χώρα με δυνατή οικονομία και δυνατές φιλίες. Είναι η χρυσή εποχή των ΗΠΑ. Υπό την ηγεσία μου έπεσαν οι τιμές σε αγαθά» είπε στην αρχή, ενώ στη συνέχεια μίλησε για το μεταναστευτικό.

«Όσοι έρχεστε παράνομα στη χώρα μας θα επιστρέφετε πίσω και ακόμη παραπέρα», τόνισε.

«Σταμάτησα 7 πολέμους»

«Κάνουμε ιστορικές συμφωνίες όπως αυτές με την ΕΕ, το Βιετνάμ, τη Βρετανία και πολλές άλλες. Σταμάτησα 7 πολέμους που όλοι πίστευαν ότι δεν μπορούν να σταματήσουν. Σε όλες σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι», ανέφερε, ονομάζοντας τις 7 περιπτώσεις για τις οποίες ισχυρίστηκε ότι τις σταμάτησε σε «7 μήνες».

Επίθεση στον ΟΗΕ

Στη συνέχεια επιτέθηκε στον ΟΗΕ λέγοντας ότι έμεινε άπραγος στους 7 αυτούς πολέμους.

«Θα έπρεπε να το κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά αυτά δεν προσπάθησαν καν να ασχοληθούν. Ούτε να βοηθήσουν στο να καταλήξουν σε συμφωνίες με τα εμπλεκόμενα κράτη. Ήμουν απασχολημένος με το να σώσω εκατομμύρια ζωές και ο ΟΗΕ δεν ήταν εκεί στις δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ποιος είναι ο σκοπός τους αλήθεια; Έχουν δυνατότητες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύονται. Δεν ανέβηκαν ποτέ τη σκάλα. Άδειες λέξεις, από πράξη τίποτα.

«Θα έπρεπε να πάρω το Νόμπελ Ειρήνης»

«Θα έπρεπε να πάρω το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά το βραβείο μου είναι οι ζωές που έσωσα, σταματώντας τους 7 πολέμους», συνέχισε.

«Ήρθα να δώσω το χέρι της αμερικανικής ηγεσίας να κάνουμε καλύτερο το μέλλον. Να δουλέψουμε μαζί για να εξαλείψουμε όλες τις απειλές της εποχής μας» είπε ακόμη, χαρακτηρίζοντας το Ιράν το Νο1 πρόβλημα του κόσμου.

«Το Ιράν είναι το Νο1 πρόβλημα που παράγει τρομοκράτες. Πρέπει να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμά του», είπε, κάνοντας αναφορά στην επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της ασιατικής χώρας.

«Το Ιράν παράγει τρομοκράτες» – «Η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους» – «Κάποια κράτη βιάστηκαν να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως αναμενόταν, αναφέρθηκε και στο παλαιστινιακό: «Κάποια κράτη βιάστηκαν να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης, χωρίς να γνωρίζουν τι προκάλεσε τον πόλεμο και το κακό στη Γάζα. Δυστυχώς η Χαμάς έχει επανειλημμένα απορρίψει τις προτάσεις για ειρήνη. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε τι έγινε την 7η Οκτωβρίου. Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους θα ήταν ανταμοιβή για τη Χαμάς, και την 7η Οκτωβρίου. Απελευθερώστε τους ομήρους. Κάντε το και θα σταματήσουμε τον πόλεμο στη Γάζα. Πρέπει να διαπραγματευτούμε. Θέλουμε πίσω όλους τους ομήρους, δεν θέλουμε έναν ή δύο. Πρέπει να τους πάρουμε όλους πίσω. Όχι έναν ή δύο, αλλά και τους ζωντανούς και τα 38 νεκρά σώματα».

«Νόμιζα ότι θα το σταματούσα πιο εύκολα από κάθε άλλο πόλεμο, αλλά δεν δούλεψε τελικά το σχέδιό μας. Σκοτώνονται επί 3,5 χρόνια χιλιάδες άνθρωποι και από τις δύο πλευρές. Πόλεις έχουν καταστραφεί. Δεν θα είχε αρχίσει ποτέ, αν ήμουν εγώ Πρόεδρος. Το μόνο ερώτημα είναι πόσες ζωές θα χαθούν ακόμη. Κίνα και Ινδία χορηγούν τον πόλεμο, αλλά και χώρες του ΝΑΤΟ δεν κάνουν κάτι, αλλά «χορηγούν» αυτόν τον πόλεμο. Εμείς είμαστε έτοιμοι για σκληρούς δασμούς που θα κόψουν τον πόλεμο, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει τα ίδια μέτρα με εμάς. Είστε πιο κοντά από εμάς. Είναι ντροπιαστικό. Να σταματήσουν να παίρνουν ενέργεια από τη Ρωσία. Θα το συζητήσουμε σήμερα. Να μειώσουμε τον κίνδυνο εξαγωγής βιολογικών και πυρηνικών όπλων».

«Οι ΗΠΑ έτοιμες για κυρώσεις στη Ρωσία»

Για τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη Ρωσία και προσωπικά στον Βλαντίμιρ Πούτιν: «Ήθελα να τερματίσω αμέσως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νόμιζα ο Πρόεδρος Πούτιν ήθελε να μπει ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι θετικό για τη Ρωσία, ότι χάνει η Ουκρανία. Αυτός ο πόλεμος δεν έπρεπε καν να έχει ξεκινήσει. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με τη Ρωσία για όσα συμβαίνουν. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους προκαλούν τους πολέμους. Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Προσωπικά ντρέπομαι να βλέπω τη Ρωσία να κάνει αυτά που κάνει. Τόσοι άδικοι θάνατοι που δεν έπρεπε να είχαν συμβεί. Δείτε τι πήγε να γίνει μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν».

Αναφορά Τραμπ στη χώρα μας: «Στην Ελλάδα οι αλλοδαποί στις φυλακές φτάνουν στο 54%»

Επιστρέφοντας στο μεταναστευτικό, ο Τραμπ ανέφερε πως βιάζονται γυναίκες και οι φυλακές έχουν γεμίσει αλλοδαπούς στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα και αναφορά στην Ελλάδα.

«Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα των κρατών, όχι να δημιουργούμε κι άλλα, και να έρχονται χιλιάδες παράνομα στη χώρα μας», είπε επιστρέφοντας στο μεταναστευτικό. Στην Ελλάδα οι αλλοδαποί στις φυλακές φτάνουν στο 54%», είπε αναφέροντας και άλλα στοιχεία για τις φυλακές στην Αυστρία, την Ελβετία κ.α.

«Υπάρχουν νεκρά ή εξαφανισμένα παιδιά. Εμείς τα στείλαμε στους γονείς τους πίσω στις πατρίδες τους» είπε ακόμη, ρίχνοντας την ευθύνη στο «ανεξέλεγκτο trafficking» και την woke ατζέντα.

«Σταματήσαμε την εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα μας από τη Βενεζουέλα. Σταματήσαμε τα καρτέλ και συμμορίες από τη Βενεζουέλα. Δολοφόνους και κακοποιητές» είπε συνεχίζοντας, κατηγορώντας τον Νίκολας Μαδούρο για την εγκληματικότητα στη χώρα του, που έχει «εισέλθει» στις ΗΠΑ.

«Η πράσινη ατζέντα σημαίνει χρεοκοπία»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ενέργεια, λέγοντας πως η χώρα του «πετάει». «Είναι ακριβές και απεχθείς αυτές οι ανεμογεννήτριες. Και σκουριάζουν. Καταστρέφουν και δάση. Μπράβο στην Γερμανία που δεν ακολούθησε την πράσινη ατζέντα η νέα ηγεσία της. Η πράσινη ατζέντα σημαίνει χρεοκοπία».

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως η Ουάσιγκτον από «πρωτεύουσα της εγκληματικότητας» έγινε ειρηνική σε 12 μέρες, και «είναι ασφαλής να περπατήσετε και να πάτε σε ωραία εστιατόρια να φάτε».

Ο Τραμπ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξαγωγή πετρελαίου, αναφερόμενος στη Βόρεια Θάλασσα, κάτι που είχε συζητήσει και στη συνάντηση με τον Στάρμερ στην Βρετανία.

«Η υπερθέρμανση του πλανήτη έγινε κλιματική αλλαγή. Αυτή η υστερία από ανόητους ανθρώπους κατέστρεψε χώρες»

«Δεν θα εξαφανιστεί ο πλανήτης από την υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως έλεγαν. Η υπερθέρμανση του πλανήτη έγινε κλιματική αλλαγή. Αυτή η υστερία από ανόητους ανθρώπους κατέστρεψε χώρες. Έχω δίκιο σχεδόν για τα πάντα. Αν ακολουθήσετε την πράσινη ατζέντα, θα αποτύχετε σαν χώρα. Ανησυχώ για την Ευρώπη και σιχαίνομαι να την βλέπω να βουλιάζει με αυτά τα θέματα και το μεταναστευτικό. Για να είστε political correct καταστρέφετε την κληρονομιά σας».

Είπε ακόμη: «Αφήστε το αποτυχημένο πείραμα με τα ανοιχτά σύνορα τώρα, γιατί θα καταλήξετε στον… διάολο».