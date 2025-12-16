Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με τη δολοφονία 10χρονου μαθητή στη Ρωσία. Το παιδί έχασε τη ζωή του από επίθεση 15χρονου με μαχαίρι σε σχολείο στο Οντίντσοβο, λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας.

Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, στις 9:00 π.μ. (τοπική ώρα) o έφηβος, που αναγνωρίστηκε ως Timofey K, μαθητής του σχολείου, επιτέθηκε στον φύλακα με μαχαίρι, πριν επιτεθεί στον 10χρονο που υπέκυψε στα τραύματά του. Άλλα τρία παιδιά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

A 15-year-old boy accused of stabbing a child at a school in Russia’s Moscow region had been preparing a wider attack, Russian media reported. The teenager, identified as Timofey K., allegedly planned the assault for days, writing an 11‑page manifesto titled “My Anger” and… pic.twitter.com/4ULtL7emJT — Open Source Intel (@Osint613) December 16, 2025

Μανιφέστο τρόμου 11 σελίδων με τίτλο «Ο θυμός μου»

Ο δράστης φέρεται να σχεδίαζε την επίθεση για μέρες γράφοντας «μανιφέστο» 11 σελίδων με τίτλο «Ο θυμός μου» το οποίο είχε μοιράσει και σε συμμαθητές του, σύμφωνα με όσα δημοσιεύτηκαν στο Telegram.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοσκόπησε την επίθεση, ρώτησε τους μαθητές για την εθνικότητά τους και άρχισε να κυνηγά έναν μαθητή πριν τον μαχαιρώσει.

Συνθήματα φρίκης – Τι βρήκαν οι Αρχές σε έρευνα

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης εικόνες εξτρεμιστικών συμβόλων και αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Την ίδια στιγμή, φωτογραφίες από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον έδειχναν να φοράει θώρακα και κράνος με συνθήματα όπως «Καμία Ζωή Δεν Μετράει», «Εθνική Επιλογή», «Ας τους σκοτώσουμε» και «Σκοτώστε τους Εβραίους, σώστε τη Ρωσία».