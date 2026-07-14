«Καλώς ήλθατε στη Βρετανία». Με αυτή την ειρωνική ατάκα σχολιάζει ένας πολίτης το εξωφρενικό περιστατικό που λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια του στο Μάντσεστερ, όταν δύο ποδηλάτες, οπλισμένοι με ματσέτες, επιτίθενται σε ένα αυτοκίνητο μέρα μεσημέρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το όχημα βρισκόταν σταματημένο σε φανάρι, στην περιοχή Hulme του Μάντσεστερ. Οι μασκοφόροι με τα ποδήλατα περικύκλωσαν ένα ασημί αυτοκίνητο, μάρκας Vauxhall.

Χωρίς δισταγμό, οι δράστες άρχισαν να καταφέρνουν χτυπήματα με τις ματσέτες τους μέσα από τα παράθυρα του οχήματος, στοχεύοντας τόσο τον οδηγό, όσο και τον συνοδηγό. Εκεί που τα θύματα φαίνονταν αρχικά εγκλωβισμένα και ανυπεράσπιστα, η κατάσταση πήρε μια απρόσμενη και βίαιη τροπή.

Η αιματηρή αντεπίθεση

Οι επιβάτες του ΙΧ βγήκαν από το όχημα και πέρασαν στην αντεπίθεση.

Ο συνοδηγός βγήκε κραδαίνοντας τη δική του ματσέτα, σπεύδοντας να βοηθήσει τον φίλο του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος φορούσε επίσης μπαλακλάβα, αν και αρχικά άοπλος, κατάφερε να ρίξει έναν από τους επιτιθέμενους από το ποδήλατό του. Αφού δέχτηκε ένα χτύπημα στην προσπάθειά του αυτή, επέστρεψε στο αυτοκίνητο, έψαξε στο εσωτερικό του, έβγαλε ένα μαχαίρι και ρίχτηκε ξανά στη μάχη.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο από πολίτη:

Ακολούθησε μια άγρια μάχη σώμα με σώμα στη μέση του δρόμου, με τέσσερα άτομα να ανταλλάσσουν χτυπήματα κρατώντας τις ματσέτες ψηλά. Στη συνέχεια, ο οδηγός και ο φίλος του αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν πίσω από το αυτοκίνητό τους.

Ένας από τους δράστες, αφού απέτυχε οριακά να τραυματίσει τον έναν εκ των δύο, έσπασε το πίσω τζάμι του οχήματος με τη λαβή της ματσέτας του, προτού στραφεί ξανά εναντίον του άλλου άνδρα.

Τελικά, η συμμορία τράπηκε σε φυγή με τα ποδήλατά της, ενώ οι δύο επιβάτες επέστρεψαν στο όχημα, με τον έναν να αιμορραγεί εμφανώς από χτύπημα στο κεφάλι.

Οι αντιδράσεις των αυτόπτων μαρτύρων

Το σκηνικό καταγράφηκε από την κάμερα ενός διερχόμενου οδηγού, ο οποίος παρακολουθούσε τη συμπλοκή παγωμένος. Το βίντεο εικάζεται ότι τραβήχτηκε το Σάββατο (11/7) και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την επόμενη ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, ο μάρτυρας ακούγεται να λέει σε κατάσταση σοκ: «Ω, όχι… Σας παρακαλώ, σταματήστε. Καλώς ήρθατε στη Βρετανία, όλοι έχουν από ένα γαμ***** μαχαίρι. Αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα… Κοιτάξτε τα χάλια του, αιμορραγεί, χτυπήθηκε στο κεφάλι, πάει να μπει ξανά μέσα. Αυτό είναι απολύτως εξωφρενικό».

Στατιστικά σοκ για την εγκληματικότητα με μαχαίρια

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το τεράστιο πρόβλημα της εγκληματικότητας με αιχμηρά αντικείμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Reolink για το περασμένο έτος, το Μάντσεστερ αποτελεί τη δεύτερη πιο επικίνδυνη πόλη της χώρας.

Στο Λονδίνο καταγράφηκαν 14.577 περιστατικά, στο Μάντσεστερ 3.842 περιστατικά και στο Μπέρμιγχαμ 3.215 περιστατικά.