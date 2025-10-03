Ελεύθερος με εγγύηση, κατηγορούμενος για υπόθεση βιασμού, ήταν ο Τζιχάντ αλ-Σάμι, ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε σε Συναγωγή στο Μάντσεστερ την Πέμπτη (2/10).

Υπενθυμίζεται ότι ο Σάμι εξουδετερώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς, αφού σκότωσε έναν Εβραίο και τραυμάτισε σοβαρά αρκετούς άλλους, όταν επιτέθηκε στη συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας του Χίτον Παρκ, στο βόρειο Μάντσεστερ, την Πέμπτη.

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας προσπαθούν να συνθέσουν το προφίλ του δράστη, ο οποίος πιστεύεται ότι επέλεξε την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, το Γιομ Κιπούρ, για να επιτεθεί στους πιστούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, αν και ο Σαμί δεν ήταν γνωστός στις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες ούτε είχε παραπεμφθεί στο πρόγραμμα καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης Prevent, είχε διωχθεί ποινικά για εγκληματικές υποθέσεις.

«Δεν ήταν στο ραντάρ κανενός για τρομοκρατία, αλλά σίγουρα είχε ποινικό μητρώο, αν και τίποτα δεν υποδείκνυε ότι θα έκανε κάτι τέτοιο», ανέφερε μια πηγή.