Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι 3 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι σε Συναγωγή στο Μάντσεστερ, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ.

There are multiple fire engines, ambulances and police cars here as well as staff from CST, the Community Security Trust which acts as security at synagogues @MENnewsdesk pic.twitter.com/7L0HSJmcWw — Greta Simpson (@gretamsimpson) October 2, 2025

Η Αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στις 9:31 τοπική ώρα, έπειτα από κλήση πολίτη, ο οποίος είδε ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται εναντίον περαστικών, και κατόπιν, τον δράστη να βγαίνει από αυτό και να μαχαιρώνει έναν άνθρωπο.

«Η Αστυνομία του Μάντσεστερ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, μετά το σοβαρό περιστατικό έξω από τη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας του Χίτον Παρκ, στη Μίντλετον Ρόουντ, στο Κράμψαλ. Ένα τρίτο άτομο, ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς της GMP και πιστεύεται επίσης ότι έχει σκοτωθεί», αναφέρει η Αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη στη συναγωγή του Heaton Park και σχεδόν αμέσως η Αστυνομία εξουδετέρωση τον δράστη.

Ο ένοπλος δεν κατάφερε να εισέλθει στο κτήριο της Συναγωγής και επιτέθηκε στον κόσμο που ήταν απέξω.

Ο δράστης πρώτα έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος και στη συνέχεια βγήκε από το όχημα και άρχισε να μαχαιρώνει τον κόσμο στον περίβολο της Συναγωγής.

Ο ένοπλος – ο οποίος έδρασε μόνος του – δέχτηκε πυρά επί τόπου από ένοπλους αστυνομικούς και έπεσε νεκρός.

Το περιστατικό συνέβη στη Συναγωγή του Heaton Park και σχεδόν αμέσως η Αστυνομία εξουδετέρωση τον δράστη.

The synagogue attack in Manchester by a single man who stabbed 4 and allegedly was wearing an IED belt pic.twitter.com/xt0csGV1eE — will geddes (@willgeddes) October 2, 2025

Σύμφωνα με το BBC στο σημείο έχουν σπεύσει μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς ο δράστης φέρεται να φορούσε ζώνη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ, ένας από τους αστυνομικούς πλησιάζει στον φράχτη, όπου είχε συγκεντρωθεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων, και φωνάζει: «Φύγετε όλοι, έχει βόμβα».

Η Αστυνομία έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό» στο Crumpsall, απέκλεισε τον δρόμο έξω από τη Συναγωγή και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

βόμβα».

GMP declared PLATO and a major incident at 9.37am.

Shots were fired by Greater Manchester Police firearms officers at 9.38am. One man has been shot, believed to be the offender. — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025

Οι εβραϊκές κοινότητες καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, ενώ η Βρετανική Κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των χώρων λατρείας.

Επιστρέφει στη Βρετανία ο Κιρ Στάρμερ

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας θα επιστρέψει νωρίτερα από τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, μετά την επίθεση.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε «συγκλονισμένος» από την επίθεση και επιστρέφει εσπευσμένα από την Κοπεγχάγη στο Λονδίνο, για την συνεδρίαση της Επιτροπής Έκτακτων Αναγκών COBRA.

«Το γεγονός ότι αυτό (η επίθεση) συνέβη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα στο εβραϊκό ημερολόγιο, το καθιστά ακόμα πιο φρικτό. Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους όλων όσων επλήγησαν, και οι ευχαριστίες μου απευθύνονται στις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και σε όλους τους πρώτους ανταποκριτές», έγραψε ο Στάρμερ στο Χ.