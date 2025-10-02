Δύο  άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι 3 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι σε Συναγωγή στο Μάντσεστερ, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ.  

Η Αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στις 9:31 τοπική ώρα, έπειτα από κλήση πολίτη, ο οποίος είδε ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται εναντίον περαστικών, και κατόπιν, τον δράστη να βγαίνει από αυτό και να μαχαιρώνει έναν άνθρωπο.

«Η Αστυνομία του Μάντσεστερ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, μετά το σοβαρό περιστατικό έξω από τη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας του Χίτον Παρκ, στη Μίντλετον Ρόουντ, στο Κράμψαλ. Ένα τρίτο άτομο, ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς της GMP και πιστεύεται επίσης ότι έχει σκοτωθεί», αναφέρει η Αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη στη συναγωγή του Heaton Park και σχεδόν αμέσως η Αστυνομία εξουδετέρωση τον δράστη.

Ο ένοπλος δεν κατάφερε να εισέλθει στο κτήριο της Συναγωγής και επιτέθηκε στον κόσμο που ήταν απέξω.

Ο δράστης πρώτα έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος και στη συνέχεια βγήκε από το όχημα και άρχισε να μαχαιρώνει τον κόσμο στον περίβολο της Συναγωγής.

Ο δράστης της επίθεσης, λίγο πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες των αστυνομικών

Ο ένοπλος – ο οποίος έδρασε μόνος του – δέχτηκε πυρά επί τόπου από ένοπλους αστυνομικούς και έπεσε νεκρός.

 

Σύμφωνα με το BBC στο σημείο έχουν σπεύσει μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς ο δράστης φέρεται να φορούσε ζώνη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ, ένας από τους αστυνομικούς πλησιάζει στον φράχτη, όπου είχε συγκεντρωθεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων, και φωνάζει: «Φύγετε όλοι, έχει βόμβα».

Η Αστυνομία έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό» στο Crumpsall, απέκλεισε τον δρόμο έξω από τη Συναγωγή και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Οι εβραϊκές κοινότητες καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, ενώ η Βρετανική Κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των χώρων λατρείας.

Επιστρέφει στη Βρετανία ο Κιρ Στάρμερ

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας θα επιστρέψει νωρίτερα από τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, μετά την επίθεση.

Ο  Κιρ Στάρμερ δήλωσε «συγκλονισμένος» από την επίθεση και επιστρέφει εσπευσμένα από την Κοπεγχάγη στο Λονδίνο, για την συνεδρίαση της Επιτροπής Έκτακτων Αναγκών COBRA.

«Το γεγονός ότι αυτό (η επίθεση) συνέβη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα στο εβραϊκό ημερολόγιο, το καθιστά ακόμα πιο φρικτό. Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους όλων όσων επλήγησαν, και οι ευχαριστίες μου απευθύνονται στις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και σε όλους τους πρώτους ανταποκριτές», έγραψε ο Στάρμερ στο Χ.

 

 

