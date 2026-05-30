Δύο άνδρες στο Μάντσεστερ έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν άτυχο άνδρα που πήγαινε στην δουλειά του.

Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του οχήματος, οι οποίοι βιντεοσκοπούσαν τους εαυτούς τους να τρέχουν με ταχύτητα 223 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο με ανώτατο όριο τα 48 χλμ./ώρα (30 μίλια/ώρα), καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης για τον θάνατο ενός άνδρα, με τον οποίο συγκρούστηκαν. Ο Γιουέις Χουσεΐν (Uways Hussain) και ο Ουσμόν Μαχμούντ (Usmon Mahmood) βιντεοσκοπούσαν τους εαυτούς τους να εισπνέουν υποξείδιο του αζώτου (αέριο γέλιου), να παραβιάζουν κόκκινους σηματοδότες και να κάνουν ελιγμούς ανάμεσα σε οχήματα, προτού παρασύρουν τον 50χρονο Σιλβέστερ Αμπαγιόμι (Sylvester Abayomi), ο οποίος πήγαινε στη δουλειά του.

Ο Χουσεΐν καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11 ετών και οκτώ μηνών για πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ο Μαχμούντ καταδικάστηκε σε 12 έτη και εννέα μήνες για συνέργεια σε πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση.

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP) δήλωσε ότι η σύγκρουση στη Λεωφόρο Kingsway της πόλης, ήταν «μία από τις χειρότερες περιπτώσεις πλήρους αδιαφορίας για τα όρια ταχύτητας», που έχουν αντικρίσει ποτέ οι αστυνομικοί.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής στο Κακουργιοδικείο της πόλης, ο δικαστής Νίκολας Ντιν (Nicholas Dean) δήλωσε ότι η σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου, ήταν «εντελώς αδικαιολόγητη και θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί πλήρως».

«Ήταν μια παρατεταμένη, εσκεμμένη και κλιμακούμενη πορεία, άκρως επικίνδυνης συμπεριφοράς, για μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε. «Ήταν τρομακτικό».

Η σύντροφος του θύματος, Ντενίζ Ντόιλ (Denise Doyle), τον περιέγραψε ως «την πιο στοργική ψυχή και τον πιο ευγενικό άνθρωπο που θα μπορούσε να συναντήσει κανείς».

«Ο Σιλβέστερ απλώς πήγαινε στη δουλειά του», είπε. «Ένας εργατικός άνθρωπος. Θα έπρεπε να είχε επιστρέψει σπίτι του σε μένα με ασφάλεια εκείνη την ημέρα. Εξαιτίας των πράξεών σας, δεν επέστρεψε ποτέ».

Απευθυνόμενη στους κατηγορούμενους, πρόσθεσε: «Αφήσατε τον Σιλβ να πεθάνει μόνος του. Δεν του δείξατε ούτε δείγμα συμπόνιας ή ανθρωπιάς».

Το χρονικό της μοιραίας σύγκρουσης – Πώς τους «τσάκωσε» το Apple Watch

Το θύμα εισήλθε στη Λεωφόρο Kingsway έχοντας πράσινο σηματοδότη, προτού χτυπηθεί θανάσιμα γύρω στις 04:36 GMT από το VW Golf GTI που οδηγούσε ο 20χρονος Χουσεΐν. Το αυτοκίνητο, το οποίο ανήκε στον 23χρονο Μαχμούντ, είχε παραβιάσει κόκκινο σηματοδότη και έτρεχε με 223,7 χλμ./ώρα (139 μίλια/ώρα) τα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση.

Μετά το ατύχημα, το Apple Watch του Χουσεΐν κάλεσε αυτόματα το 999 (τον αριθμό έκτακτης ανάγκης), αφού εντόπισε ότι ο κάτοχός του είχε εμπλακεί σε σύγκρουση.

Οι δυο τους, χωρίς να αντιληφθούν ότι η κλήση ήταν σε εξέλιξη, καταγράφηκαν να συζητούν για το πώς θα καλούσαν ένα Uber για να διαφύγουν από το σημείο και να δηλώσουν το αυτοκίνητο ως κλεμμένο.

Ο δικαστής Ντιν χαρακτήρισε την απομαγνητοφώνηση της κλήσης «σοκαριστική». «Δεν έδειξαν καμία ανησυχία για το θύμα», είπε.

Η Εισαγγελέας Ρέιτσελ Σέντον (Rachel Shenton) ανέφερε ότι οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν το σημείο και άρχισαν να τρέχουν για να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς .

Το προφίλ των κατηγορουμένων

Ο Χουσεΐν ομολόγησε την ενοχή του για πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση θανάτου από οδήγηση χωρίς ασφάλεια και άρνηση παροχής δείγματος (για έλεγχο ουσιών). Δήλωσε ένοχος ήδη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Από την πλευρά του ο Μαχμούντ παραδέχτηκε επίσης τη συνέργεια σε πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση και τη συνέργεια σε πρόκληση θανάτου από οδήγηση χωρίς ασφάλεια.

Ο Χουσεΐν, ο οποίος είχε προηγούμενη καταδίκη για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, ήταν φοιτητής Νομικής και εργαζόταν με πλήρη απασχόληση σε αεροδρόμιο, δήλωσε ο δικηγόρος υπεράσπισής του, Νιλ Ρόναν (Neil Ronan).

Η Κλερ Άσκροφτ (Clare Ashcroft), συνήγορος υπεράσπισης του Μαχμούντ, ανέφερε ότι ο πελάτης της επρόκειτο να ξεκινήσει πρακτική άσκηση στον οργανισμό σιδηροδρόμων Network Rail. Πρόσθεσε δε πως: «Αρχίζει να κατανοεί τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς του και, κατά την κρίση μου, είναι μετανιωμένος».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ποινές αυτές θεωρούνται από τις υψηλότερες που έχουν επιβληθεί ποτέ για το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση με ένα μόνο θύμα.

Πηγή: BBC