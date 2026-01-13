Η αστυνομία του Μάντσεστερ, ερευνά θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή Μπόλτον, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, τρεις νεαροί και ένας 54χρονος οδηγός ταξί. Σύμφωνα με τις εικόνες του βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φέρεται να δείχνει το Seat Leon των εφήβων, να κινείται με ταχύτητα άνω των 190 χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή και το οποίο είχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λιγότερο από 24 ώρες πριν από τη σύγκρουση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12:45 τα ξημερώματα της Κυριακής,(11/1), όταν το Seat, φέρεται να κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με ιδιωτικό ενοικιαζόμενο Citroen C4 Picasso που οδηγούσε ο Μάσρομπ Άλι, πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο οποίος σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μελών της οικογένειάς του, είναι ένας ιδιαίτερα προσεκτικός οδηγός.

Νεκροί είναι οι Μοχάμεντ Τζιμπράελ Μουχτάρ και Φαρχάν Πατέλ, 18 ετών, καθώς και ο 19χρονος Μοχάμεντ Ντανιάλ, ενώ πέντε ακόμη επιβάτες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μια 29χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται με τραύματα απειλητικά για τη ζωή της.

Οι ειδικοί εξετάζουν και αξιολογούν το βίντεο των 29 δευτερολέπτων, που δείχνει το όχημα να προσπερνά με υψηλή ταχύτητα, περνώντας κατά διαστήματα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ ο επιβάτης καταγράφει την ένδειξη ταχύτητας στο ψηφιακό ταχύμετρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκλονιστικό βίντεο αναρτήθηκε στο Instagram, από έναν εκ των τριών νεαρών που σκοτώθηκαν, όταν το Seat Leon στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ιδιωτικό ενοικιαζόμενο όχημα στο Μπόλτον, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (11/1).

Εκτιμάται ότι το βίντεο καταγράφηκε περίπου στις 3.00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, λιγότερο από 24 ώρες πριν από τη θανατηφόρα σύγκρουση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό πέντε ακόμη επιβατών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οικογενειακός φίλος ενός από τους νεκρούς εφήβους χαρακτήρισε το βίντεο «ηλίθιο» και «τρελό», δηλώνοντας ότι ο πατέρας του αγοριού είναι «εντελώς συντετριμμένος».

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι εδώ και χρόνια ζητούν μέτρα οδικής ασφάλειας στην οδό Wigan, όπου σημειώνονται συχνά τροχαία, ωστόσο τους είχε αναφερθεί πως τα στατιστικά δεν δικαιολογούσαν παρεμβάσεις, με την αστυνομία να προειδοποιεί πλέον ότι η κοινοποίηση σχετικού υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να συνιστά ποινικό αδίκημα και να απευθύνει έκκληση για μάρτυρες ή υλικό από κάμερες.

Οι κάτοικοι συνεχίζουν να ζητούν άμεσα μέτρα, προειδοποιώντας ότι χωρίς παρεμβάσεις «θα χαθούν κι άλλες ζωές».