Στη σύλληψη δύο ανδρών ως υπόπτων για ξέπλυμα χρήματος προχώρησαν οι βρετανικές Αρχές, καθώς προσπάθησαν να μεταφέρουν λεία δύο εκατομμυρίων, μέσω του αεροδρομίου του Μάντσεστερ.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικές δυνάμεις ενημερώθηκαν για ένα ύποπτο όχημα στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, στις 30 Οκτωβρίου. Μέσα στο όχημα ανακαλύφθηκαν επτά ράβδοι χρυσού, αξίας περίπου 700.000 λιρών, ωστόσο οι δύο ύποπτοι, ηλικίας 45 και 49 ετών ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, τη Δευτέρα (3/11).

Μετά από έρευνες στις αποσκευές τους ανακαλύφθηκαν επιπλέον ράβδοι χρυσού και κοσμήματα αξίας ενός εκατομμυρίου λιρών, ενώ περισσότερες ράβδοι, αξίας περίπου 60.000, μαζί με ένα ρολόι αξίας 30.000, και ένα διόλου ευκαταφρόνητο χρηματικό ποσό, εντοπίστηκαν σε μία διεύθυνση που δόθηκε στις Αρχές στο Μπράντφορντ.

«Μετά τα πρώτα στοιχεία, έχουμε ξεκινήσει έρευνα για ξέπλυμα χρήματος και επεξεργαζόμαστε όλες τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας» όπως ενημέρωσε σύμφωνα με το SkyNews η επικεφαλής της έρευνας Σάρα Λάνγκλεϊ.

Οι Αρχές αναζητούν τους λόγους για τους οποίους «ο χρυσός και τα κοσμήματα εισήχθησαν στη χώρα».

Πηγή: BBC

Π.Π.