Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στη συναγωγή του Χίτον Παρκ ήταν ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ Σάμι, Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης η αστυνομία του Μάντσεστερ.

«Πιστεύουμε ότι το πρόσωπο που ευθύνεται για τις σημερινές επιθέσεις είναι ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ Σάμι» ανέφερε η αστυνομία.

Ο Αλ Σάμι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς αφού παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πεζούς και μαχαίρωσε τουλάχιστον έναν άνθρωπο κοντά στη συναγωγή, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρες του εβραϊκού ημερολογίου.

Ο ένοπλος δεν κατάφερε να εισέλθει στο κτήριο της Συναγωγής και επιτέθηκε στον κόσμο που ήταν απέξω.