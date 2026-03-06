Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που έχει δει ποτέ ο πλανήτης. Ο Λιονέλ Μέσι ανήκει και αυτός στην παγκόσμια ελίτ. Ωστόσο, κάτι φαίνεται να τους χωρίζει.

Το χειρικρότημα του Μέσι στον Τραμπ

Ο Λιονέλ Μέσι, προκάλεσε κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από εκδήλωση στον Λευκό Οίκο όταν ο Αργεντίνος σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι βρέθηκε μαζί με την ομάδα του στην Ουάσινγκτον ως επίτιμος καλεσμένος του Ντόναλντ Τραμπ, σε μια τελετή τιμής για την κατάκτηση του τίτλου στο MLS (αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου).

Η στιγμή που προκάλεσε τη μεγαλύτερη συζήτηση ήρθε όταν ο Τραμπ έκανε αναφορά στην ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Σε εκείνο το σημείο, ο Μέσι εμφανίζεται στο βίντεο να χειροκροτά, μια κίνηση που πολλοί χρήστες των social media θεώρησαν αμήχανη, όμως αρκετοί ήταν κι εκείνοι που την εξέλαβαν ως πολιτικό μήνυμα.

Donald Trump casually announces more illegal bombing of Iran in front of the entire Inter Miami squad. Hundreds of children have been killed in Iran in the last few days. Lionel Messi and his teammates respond with applause. Bizarre. pic.twitter.com/rT0E2tlm9L — Leyla Hamed (@leylahamed) March 5, 2026

Το απόσπασμα έγινε γρήγορα viral διχάζοντας το κοινό. Κάποιοι κατανόησαν τον Μέσι υποστηρίζοντας πως ήταν μόνο μια αμήχανη και τυπική αντίδραση ευγένειας σε μια επίσημη εκδήλωση, ενώ άλλοι κατηγόρησαν τον Αργεντινό σταρ ότι με τη στάση του φάνηκε να επικροτεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική τοποθέτηση.

Μαραντόνα: «Βάλτε το βραβείο εκεί που ξέρετε»

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, από την άλλη πλευρά, ήταν γνωστός πέρα από τις ποδοσφαιρικές αρετές του και για την ευαισθησία του σε κοινωνικά θέματα αλλά και στις πολιτικές απόψεις που κατά καιρούς εξέφραζε, χωρίς φόβο αλλά με πάθος.

Σε μια συνέντευξή του, ο Μαραντόνα είχε πει ότι «Κάποτε μου έδωσαν ένα βραβείο οι Κουβανοί και ένα οι Αμερικανοί. Είπα στους Αμερικανούς, βάλτε το εκεί που ξέρετε. Θα πάρω αυτό των Κουβανών».

Δείτε το βίντεο