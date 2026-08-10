Σκηνές αλλοφροσύνης εκτυλίχθηκαν στην παραλία Ανκόν στο λεγόμενο «Χρυσό Μίλι» της Μαρμπέγια στην Ισπανία, όταν λουόμενοι είδαν ένα τεράστιο θαλάσσιο πλάσμα να χοροπηδά στα ρηχά και έτρεξαν πανικόβλητοι να σωθούν νομίζοντας ότι πρόκειται για καρχαρία.

Ωστόσο, το «κήτος» αποδείχθηκε πως ήταν ένας γιγαντιαίος, τραυματισμένος τόνος, τον οποίο οι παρευρισκόμενοι τελικά βοήθησαν να επιστρέψει στα βαθιά.

Τόνος 230 κιλών αιμορραγούσε στα ρηχά

Γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι δεν επρόκειτο για θηρευτή, αλλά για έναν γιγαντιαίο τόνο βάρους 230 κιλών, ο οποίος βρισκόταν σε προφανή δυσφορία και πάλευε στα ρηχά νερά για να ξαναβρεί την πορεία του προς το πέλαγος.

Η θάλασσα στο σημείο βάφτηκε κόκκινη, καθώς το ψάρι αιμορραγούσε από τα βράγχιά του.

Εκτιμάται ότι ο τόνος εγκλωβίστηκε στα ρηχά και τραυματίστηκε σοβαρά, είτε από σύγκρουση με τζετ σκι είτε από μπλέξιμο σε αλιευτικό εξοπλισμό.

Επιχείρηση διάσωσης με… ξαπλώστρες και καρέκλες

Σύμφωνα με την dailymail, μόλις οι λουόμενοι συνειδητοποίησαν ότι το πλάσμα ήταν ακίνδυνο και χρειαζόταν βοήθεια, η ατμόσφαιρα πανικού μετατράπηκε σε επιχείρηση διάσωσης.

Χρησιμοποιώντας ξαπλώστρες και καρέκλες θαλάσσης, αρκετοί παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να σπρώξουν προσεκτικά το βαρύ ψάρι προς τα βαθύτερα νερά.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Jade Bloomberg, Βρετανίδα ομογενής και ιδιοκτήτρια εταιρείας θαλάσσιων σπορ στη Μαρμπέγια, η οποία μπήκε στο νερό για να βεβαιωθεί αν το ζώο ήταν μπλεγμένο σε κάποιο δίχτυ. «Ήταν τεράστιο, τόσο όμορφο», ανέφερε η ίδια.

Ειδικοί και ντόπιοι επισημαίνουν ότι η παρουσία τόνων κοντά στις ακτές της περιοχής είναι φυσιολογική, αν και συχνά οι λουόμενοι τους μπερδεύουν με δελφίνια ή καρχαρίες λόγω του μεγάλου μεγέθους τους.