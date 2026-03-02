Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι το Ιράν βρισκόταν ένα βήμα πριν από την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων, γεγονός που, όπως τόνισε, κατέστησε αναγκαία μια άμεση και προληπτική αμερικανική επίθεση.

⭕️ U.S. War Secretary: “We didn’t start this war” Secretary of War Pete Hegseth claimed President Trump, Secretary of State Marco Rubio, special envoy Steve Witkoff, and Jared Kushner “bent over backwards for real diplomacy,” but said Iran was “not negotiating” and instead… https://t.co/SKOORlBzoh pic.twitter.com/ATCITrzAKi — Drop Site (@DropSiteNews) March 2, 2026

«Μέσα σε μία ώρα από την επιχείρηση, οι πυραυλικές δυνάμεις στο νότο και στο βορρά, είχαν ήδη ενεργοποιηθεί για εκτόξευση. Ήταν προ-τοποθετημένες», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υφίσταντο πολύ μεγαλύτερες απώλειες εάν δεν ενεργούσαν εγκαίρως.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει τεράστιο αριθμό πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ικανών να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές. «Ήταν η σωστή απόφαση για την ασφάλεια ολόκληρου του κόσμου», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το Ιράν «άμεση απειλή».

Pentagon tells Congress no sign that Iran was going to attack US first, sources say https://t.co/Y40wXEz3mJ https://t.co/Y40wXEz3mJ — Reuters (@Reuters) March 2, 2026

Παράλληλα, κατηγόρησε την ιρανική πλευρά ότι στοχοποιεί εγκαταστάσεις άσχετες με πολεμικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, πρεσβείες και διυλιστήρια, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατικό καθεστώς».

«Τα πιο σκληρά χτυπήματα δεν έχουν έρθει ακόμη»

Ο Ρούμπιο προανήγγειλε κλιμάκωση των επιχειρήσεων, αποφεύγοντας να αποκαλύψει επιχειρησιακές λεπτομέρειες. «Δεν θα αποκαλύψω τις τακτικές μας. Όμως τα πιο σκληρά χτυπήματα από τον αμερικανικό στρατό δεν έχουν έρθει ακόμα. Η επόμενη φάση θα είναι ακόμη πιο σκληρή για το Ιράν», δήλωσε από το Καπιτώλιο, πριν από την ενημέρωση της λεγόμενης «Ομάδας των Οκτώ».

MARCO RUBIO speaks before Gang of Eight briefing on Iran: “The purpose of this is to destroy that missile capability.” pic.twitter.com/ODB75FubZ2 — Fox News (@FoxNews) March 2, 2026



Απαντώντας σε ερώτηση για τη διάρκεια της επιχείρησης, σημείωσε: «Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει. Έχουμε στόχους και θα συνεχίσουμε για όσο χρειαστεί μέχρι να τους επιτύχουμε. Ο κόσμος θα είναι ασφαλέστερος όταν ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση».

The U.S. and Israel unleashed a major attack on Iran over the weekend in what President Trump said was designed to wipe out the regime’s military capabilities and eliminate the threat of the country creating a nuclear weapon. A map created by the CBS News data team shows the… pic.twitter.com/WM0zqCz3UH — CBS News (@CBSNews) March 2, 2026

«Καταστράφηκε ο ιρανικός στόλος στον Κόλπο του Ομάν»

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 11 πλοία του ιρανικού ναυτικού στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιδρομών.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η διοίκηση ανέφερε:

«Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν. Σήμερα δεν έχει κανένα. Το ιρανικό καθεστώς παρενοχλεί και επιτίθεται στη διεθνή ναυτιλία εδώ και δεκαετίες. Αυτές οι ημέρες τελείωσαν».

U.S. Central Command says this U.S. strike on Iran marks the first time the U.S. military has deployed one‑way attack drones in combat. “The Pentagon got a hold of a copy … they found one in a field in Ukraine … so the drone that the U.S. is using to attack Iran now is… pic.twitter.com/a6HzCkjRU8 — ABC News (@ABC) March 2, 2026



Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμέλιο της αμερικανικής και παγκόσμιας οικονομικής ευημερίας για περισσότερα από 80 χρόνια, διαβεβαιώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να την υπερασπίζονται.