Η Μαργκερίτα Xακ (Margherita Hack) ήταν Ιταλίδα αστροφυσικός και ακτιβίστρια. Εκτός από το ενδιαφέρον της για τους δορυφόρους, τους αστεροειδείς και την εξέλιξη των αστρικών ατμοσφαιρών, διακρίθηκε για τους αγώνες της για ίσα πολιτικά δικαιώματα καθώς και για την προστασία των ζώων.

Το επιστέγασμα της αναγνώρισης του έργου της από τη διεθνή αστρονομική κοινότητα, ήταν η ένταξή της στη NASA και την ESA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος).

Δημοσίευσε δεκάδες ακαδημαϊκές εργασίες, πολλά βιβλία αστρονομίας και ίδρυσε δύο αστρονομικά περιοδικά, ενώ διακρίθηκε για την ικανότητά της να εκλαϊκεύει περίπλοκες επιστημονικές έννοιες. Προς τιμήν της ο αστεροειδής 8558, ο οποίος κινείται σε τροχιά μεταξύ του Άρη και του Δία, έλαβε το όνομά της (asteroid 8558 Hack) το 1995. To 2012 τιμήθηκε με το ανώτατο παράσημο της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Στην Ιταλία, η Χακ ήταν γνωστή για τις αντιθρησκευτικές της απόψεις και τη συνεχή κριτική της προς την Καθολική Εκκλησία, την ιεραρχία και τους θεσμούς της.

Πέθανε στις 29 Ιουνίου 2013 στις 4:30 π.μ. στο νοσοκομείο Cattinara της Τεργέστης.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε με ελληνικούς υπότιτλους μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της που μιλά για το Θεό, την ύλη, την θρησκεία, το σύμπαν και την αστρολογία: