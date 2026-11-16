Μια θεαματική μεταστροφή σε δύο θέματα που αποτελούσαν επί χρόνια βασικούς πυλώνες της ατζέντας της παραδέχθηκε η Μαρίν Λεπέν, δηλώνοντας ότι εγκατέλειψε την παλαιότερη δέσμευσή της για κατάργηση των γάμων ομόφυλων ζευγαριών στη Γαλλία και αναγνωρίζοντας πως έκανε λάθος όταν υποστήριζε την απαγόρευση της διπλής υπηκοότητας.

Η επικεφαλής των βουλευτών του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) προχώρησε στις τοποθετήσεις αυτές μιλώντας στον 15χρονο Νοά, μαθητή λυκείου από το Μπορντό και δημιουργό του λογαριασμού Le Sourire Politique («Πολιτικό χαμόγελο») στο Instagram, στο πλαίσιο της νέας εκπομπής «Brevet présidentiel» του κοινοβουλευτικού τηλεοπτικού καναλιού LCP, όπου διεκδικητές της γαλλικής προεδρίας απαντούν σε ερωτήσεις νέων.

«Άλλαξα ξεκάθαρα γνώμη» για τον γάμο ομοφύλων

Όταν ο μαθητής της υπενθύμισε ότι το 2013 είχε δεσμευθεί να καταργήσει τη νομοθεσία που θεσμοθέτησε τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών , έναν νόμο στον οποίο ο Εθνικός Συναγερμός είχε αντιταχθεί σθεναρά, η Λεπέν απάντησε ευθέως: «Όχι, ξεκάθαρα έχω αλλάξει γνώμη».

Όπως εξήγησε, ένας από τους βασικούς λόγους που την είχαν οδηγήσει τότε στην αντίθεσή της ήταν ο φόβος ότι ο γάμος ομοφύλων θα άνοιγε τον δρόμο για τη νομιμοποίηση της παρένθετης μητρότητας, πρακτική στην οποία εξακολουθεί να αντιτίθεται.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι το σενάριο αυτό δεν επαληθεύτηκε, σημειώνοντας: «Μέχρι στιγμής, ο γάμος για όλους δεν έχει οδηγήσει σε αυτή την πρόσβαση στην παρένθετη μητρότητα». Παρότι η δήλωση σηματοδοτεί σαφή απομάκρυνση από τη γραμμή του 2013 χωρίς να αλλάζει τη στάση της σε όλα τα ζητήματα οικογένειας και αναπαραγωγής, πολιτικοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια προσέλκυσης ψήφων και από τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου 2027.

Αυτοκριτική για τη διπλή υπηκοότητα: «Έκανα λάθος»

Ακόμη πιο κατηγορηματική εμφανίστηκε η Λεπέν ως προς την παλαιότερη πρότασή της για απαγόρευση της διπλής υπηκοότητας, η οποία περιλαμβανόταν στις προεδρικές της εκστρατείες το 2012 και το 2017 και υποχρέωνε τους πολίτες να επιλέξουν ανάμεσα στη γαλλική και την άλλη υπηκοότητά τους.

«Άφησα να εννοηθεί σε όσους είχαν διπλή υπηκοότητα ότι έτρεφα απέναντί τους μια μορφή καχυποψίας ως προς την αγάπη τους ή την αφοσίωσή τους στη Γαλλία. Νομίζω ότι έκανα λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει λόγος δυσπιστίας απέναντι σε ανθρώπους που συχνά διαθέτουν την υπηκοότητα της χώρας γέννησής τους και εκείνη της χώρας καταγωγής των γονιών τους.

Η ίδια είχε ήδη αποσύρει τη γενική απαγόρευση από το προεδρικό πρόγραμμα του 2022, αν και το θέμα είχε αναζωπυρωθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2024 με την πρόταση του RN για αποκλεισμό κατόχων διπλής υπηκοότητας από ορισμένες στρατηγικές ή ευαίσθητες δημόσιες θέσεις.

Προτάσεις για τους νέους, «εθνική προτεραιότητα» και επίθεση στον Μελανσόν

Στην ίδια συνέντευξη, η Μαρίν Λεπέν παρουσίασε συγκεκριμένες θέσεις για τους νέους, το μεταναστευτικό και τους πολιτικούς της αντιπάλους:

Δωρεάν δίπλωμα οδήγησης: Πρότεινε τη δωρεάν απόκτηση άδειας οδήγησης για τους νέους, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Στέγαση και επιδόματα: Υπερασπίστηκε την αρχή της «εθνικής προτεραιότητας» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ζητώντας να προηγούνται οι Γάλλοι πολίτες στην πρόσβαση σε κοινωνική και φοιτητική κατοικία, ενώ τάχθηκε υπέρ της διατήρησης των στεγαστικών επιδομάτων μόνο για Γάλλους πολίτες και για αλλοδαπούς που έχουν συμπληρώσει πέντε έτη εργασίας πλήρους απασχόλησης (ή αντίστοιχο συνολικό χρόνο εργασίας) στη Γαλλία.

Επίθεση στον Ζαν-Λικ Μελανσόν: Σχολιάζοντας την απήχηση του ηγέτη της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Ανυπότακτης Γαλλίας στους νέους ψηφοφόρους, χαρακτήρισε το πολιτικό του σχέδιο «αδιέξοδο», υποστηρίζοντας ότι «η επανάσταση καταλήγει πάντα να τρώει τα ίδια της τα παιδιά» και δεν προσφέρει θετική προοπτική στη νέα γενιά.