Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, καλωσόρισε την Τετάρτη την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προχωρήσει σε 90ήμερη αναστολή ορισμένων δασμών που επιβάλλονται σε εμπορικούς εταίρους.

«Η αναστολή των ανταποδοτικών δασμών που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ αποτελεί μια ευπρόσδεκτη ανάσα για την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

The pause on reciprocal tariffs announced by President Trump is a welcome reprieve for the global economy.

As President Trump and I have agreed, the U.S. President and the Canadian Prime Minister will commence negotiations on a new economic and security relationship immediately…

— Mark Carney (@MarkJCarney) April 9, 2025