Εικοσιεννιά χρόνια πριν, στις 22 Αυγούστου 1996, η αποκαλυπτική έρευνα του Βελγίου έφερε στο φως, μία από τις πιο αποτρόπαιες υποθέσεις παιδεραστίας στην ιστορία της χώρας.

Ο Μαρκ Ντιτρού, πρώην ηλεκτρολόγος και δράστης μίας σειράς φρικτών εγκλημάτων, έγινε το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης που συγκλόνισε όχι μόνο το Βέλγιο, αλλά και τον κόσμο.

Ο Ντιτρού και η Προϊστορία του Εγκλήματος

Ο Μαρκ Ντιτρού δεν ήταν άγνωστος στις αρχές πριν από τα τρομακτικά του εγκλήματα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, καταδικάστηκε για απαγωγές και βιασμούς ανηλίκων, αλλά παρά την σοβαρότητα των εγκλημάτων του, αφέθηκε ελεύθερος το 1989, ύστερα από μόλις τρία χρόνια φυλάκισης.

Αυτή η πρώιμη αποφυλάκιση, που εγκρίθηκε από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης, θεωρήθηκε μοιραία καθώς του έδωσε την ελευθερία να συνεχίσει τις εγκληματικές του πράξεις.

Η Μαύρη Δεκαετία του ’90: Απαγωγές και Στυγνές Κακοποιήσεις

Από το 1995 έως το 1996, ο Ντιτρού προχώρησε σε μία σειρά από στυγνές απαγωγές, στοχεύοντας κορίτσια από διάφορες περιοχές του Βελγίου. Η αποτρόπαιη αυτή σειρά εγκλημάτων εκτυλίχθηκε με αποκορύφωμα την αποκάλυψη της φρικτής του δράσης.

Αναλυτικά οι εξαφανίσεις που συνδέθηκαν με τον Ντιτρού:

24 Ιουνίου 1995 : Οι μικρές Ζιλί Λεζέ και Μελίσα Ρούσο εξαφανίζονται κοντά στα σπίτια τους.

23 Αυγούστου 1995 : Οι Αν Μάρσαλ και Έφγε Λάμπρεκς, 17 και 19 ετών, εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

28 Μαΐου 1996 : Η 12χρονη Σαμπίν Νταρντέν απάγεται ενώ επιστρέφει σπίτι της με το ποδήλατο.

9 Αυγούστου 1996: Η 14χρονη Λετισιά Ντελέζ αρπάζεται από ένα κολυμβητήριο.

Ο Υπόγειος Κόλασης και οι Βασανισμοί των Θυμάτων

Ο Ντιτρού είχε κατασκευάσει ένα ειδικό, ηχομονωμένο υπόγειο στο σπίτι του, το οποίο χρησίμευε ως φυλακή για τα θύματά του.

Εκεί κρατούσε τις κοπέλες, τις κακοποιούσε επανειλημμένα και τις βασάνιζε χωρίς καμία οίκτο.

Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν εξαιρετικά απάνθρωπες, με τα κορίτσια να υφίστανται ψυχολογική και σωματική βία σε καθημερινή βάση.

Από τις έξι κοπέλες που πέρασαν από τα χέρια του, μόνο δύο επέζησαν.

Οι υπόλοιπες βρήκαν τραγικό θάνατο από τα βασανιστήρια του Ντιτρού.

Αποτυχία του Συστήματος: Αποκαλύψεις και Υποψίες για Συγκάλυψη

Η αποτυχία των αρχών να εντοπίσουν το δράστη νωρίτερα δημιούργησε έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Υπήρξαν σοβαρές κατηγορίες για τη μη αποτελεσματικότητα των ερευνών και την αμέλεια των αρμόδιων αρχών. Επίσης, υπήρξαν υποψίες για την εμπλοκή υψηλά ιστάμενων προσώπων, οι οποίες ποτέ δεν διαλευκάνθηκαν πλήρως, αφήνοντας την υπόθεση ανοιχτή σε θεωρίες συνωμοσίας.

Η Δίκη και οι Συνέπειες

Η σύλληψη του Ντιτρού το 1996 και η μακρόχρονη δίκη, αναδείχθηκαν σε μια από τις πιο δραματικές στιγμές, για τη δικαιοσύνη του Βελγίου.

Η υπόθεση έφερε στην επιφάνεια τις σκοτεινές πτυχές του δικαστικού συστήματος και της αστυνομίας, με τον Ντιτρού να παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο εφιαλτικές φιγούρες του εγκλήματος στην Ευρώπη.