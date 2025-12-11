Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τους συμμάχους να ενισχύσουν τις αμυντικές προσπάθειες για να αποτρέψουν «έναν πόλεμο που θα προέρχεται από την Ρωσία κλίμακας ανάλογης των πολέμων που έζησαν οι παππούδες και οι προπάπποι μας».

Κατά την διάρκεια ομιλίας του στο Βερολίνο, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι πάρα πολλά είναι τα μέλη της Συμμαχίας που δεν αισθάνονται πόσο επείγοντα χαρακτήρα έχει η απειλή της Ρωσίας κατά της Ευρώπης και πρέπει γρήγορα να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και την αμυντική παραγωγή, για να αποτρέψουν έναν πόλεμο κλίμακας ανάλογης, με αυτούς που γνώρισαν οι προηγούμενες γενιές.

NATO chief Mark Rutte has warned its member states are “Russia’s next target” Speaking at a security conference, he says the bloc must make all efforts to prevent a war that could be “on the scale of war our grandparents and great-grandparents endured”https://t.co/wMLXQ1q5hP pic.twitter.com/HMMGA7J9xw — Sky News (@SkyNews) December 11, 2025



«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι οι επαναπαυμένοι. Πάρα πολλοί δεν αισθάνονται πόσο επείγον είναι αυτό. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Τώρα είναι η ώρα για δράση», είπε.

NATO Secretary General: “We are Russia’s next target” According to Mark Rutte, Putin is once again trying to build an empire — and without China’s support, Russia would no longer be able to wage this war. The NATO chief called China the Kremlin’s “lifeline.” Rutte added that… pic.twitter.com/mWGB7Y0mhx — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

«Η σύγκρουση βρίσκεται στις πόρτες μας. Η Ρωσία επανέφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε. Η Ρωσία μπορεί να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών, προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας.