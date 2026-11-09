Σθεναρή υπεράσπιση προς το πρόσωπο του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, παρείχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας ως «άδικη» την παραπομπή του σε δίκη, η οποία προωθήθηκε από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξήρε το έργο και τις ικανότητες του συναδέλφου του στην κυβέρνηση, τονίζοντας τη στενή καθημερινή τους συνεργασία:

«Πιστεύω ότι ο Πιτ έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχω δουλέψει μαζί του σχεδόν κάθε ημέρα σε πολλά ζητήματα. Έχω δει τη δουλειά που κάνει και τον επαγγελματισμό του. Είναι πολύ έξυπνος, δουλεύει πολλές ώρες και σε όλα τα πολιτικά ζητήματα που έχουμε εργαστεί τα έχει πάει περίφημα».

Marco Rubio on Hegseth: Pete Hegseth has done a great job. He is very smart and brings professionalism. https://t.co/3P4mQNrDsX — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

Το μήνυμα προς τα Μέσα Ενημέρωσης και τη Γερουσία

Ο Μάρκο Ρούμπιο στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο Χέγκσεθ στη δημόσια σφαίρα, επισημαίνοντας ότι η πραγματική του εικόνα διαφέρει από αυτήν που προβάλλεται προς τα έξω:

«Έχω δουλέψει μαζί του, οπότε ίσως έχω δει μία πλευρά του που τα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη της Γερουσίας δεν μπορούν να δουν».

Υπογράμμισε επιπλέον το εύρος των αρμοδιοτήτων του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο υπουργός Πολέμου «είναι υπεύθυνος για πολλά θέματα αυτής της κυβέρνησης».

Η δημόσια αυτή παρέμβαση του Αμερικανού ΥΠΕΞ έρχεται σε μια περίοδο έντονων εσωκομματικών τριγμών στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, μετά την κίνηση του Τόμας Μάσι να κινήσει τη διαδικασία παραπομπής εις βάρος του Χέγκσεθ.