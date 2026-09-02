Νέα, ανατριχιαστικά δεδομένα έρχονται στην επιφάνεια σχετικά με το ναυτικό δυστύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά της Σηλυβρίας, κοντά στον Μαρμαρά. Οι ηχητικές καταγραφές από τους ασυρμάτους των πλοίων «ALSU» και «Tuğberk İmamoğlu» αποκαλύπτουν τα κρίσιμα λεπτά πριν από τη σφοδρή σύγκρουση, η οποία οδήγησε στη ραγδαία βύθιση του δεύτερου και στην εξαφάνιση των 10 ναυτικών που επέβαιναν σε αυτό.

Βάσει των ηχητικών ντοκουμέντων, ο πλοίαρχος του «Tuğberk İmamoğlu» φέρεται να έκανε επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του «ALSU» προκειμένου να αποφευχθεί η πρόσκρουση. Συγκεκριμένα, ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Alsu, σου είπα να στρίψεις προς την αριστερή πλευρά».

Από την πλευρά του «ALSU», η απάντηση που δόθηκε στη δραματική έκκληση ήταν απλώς: «Εντάξει, εντάξει».

Καταγγελίες για ολιγωρία και εγκατάλειψη

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία του βυθισμένου πλοίου αποδίδει ξεκάθαρα τις ευθύνες στους χειρισμούς του «ALSU». Όπως υποστηρίζει, το «Tuğberk İmamoğlu» έπλεε κανονικά εντός της προβλεπόμενης θαλάσσιας λωρίδας, χωρίς να αντιμετωπίζει καμία απολύτως τεχνική βλάβη.

Ο ιδιοκτήτης του, Ταχσίν Ντογρουγιόλ, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση στην ενημέρωση των Αρχών, καταγγέλλοντας πως παρήλθε μισή ώρα μέχρι να αναφερθεί επισήμως το συμβάν. Αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση του άλλου πλοίου αμέσως μετά τη σύγκρουση, δήλωσε με νόημα: «Το να φεύγεις είναι προδοσία».

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, το χρονικό της βύθισης ήταν ταχύτατο. Στις 03:15, σημειώνεται η σύγκρουση των δύο πλοίων. Στις 03:26, λαμβάνεται το σήμα κινδύνου από το «Tuğberk İmamoğlu».

Όπως εκτιμάται, το σκάφος κατέληξε στον βυθό σε διάστημα μόλις 11 λεπτών. Αν και τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τις σωσίβιες λέμβους να επιπλέουν στην επιφάνεια, κανένα από τα 10 μέλη του πληρώματος δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Οι τουρκικές Αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αμείωτα.