Τραγικό δυστύχημα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν 24 άνθρωποι τη ζωή τους σύνέβη σήμερα Κυριακή 6 Αυγούστου στο Μαρόκο όταν το μικρό λεωφορείο με το οποίο ταξίδευαν έπεσε σε χαράδρα σε ορεινή περιοχή, σύμφωνα με τις αρχές.

❗Horrific Bus Crash in Morocco Leaves Twenty-Four Dead

The central province of Azalil is reeling from the tragedy that happened when a bus overturned on a bend and tumbled down the slope.

The bus was carrying locals to market in Demnate when the accident happened. pic.twitter.com/0YmqhCcvVv

