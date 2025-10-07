Δεκάδες μαροκινοί νέοι διαδήλωσαν χθες βράδυ στην Καζαμπλάνκα, για δέκατη συνεχόμενη νύχτα, κατόπιν καλέσματος της συλλογικότητας GenZ 212, για να αξιώσουν σεβασμό των «θεμελιωδών δικαιωμάτων» τους ως προς την υγεία και την παιδεία και την παραίτηση της κυβέρνησης.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις της χώρας, με τη συμμετοχή δεκάδων ανθρώπων στην πρωτεύουσα Ραμπάτ και στην Αγαδίρ (νότια), καθώς οι διαδηλώσεις μοιάζουν να χάνουν την ορμή τους.

«Wanted only alive (καταζητούμενος ζωντανός και μόνο): ο Αζίζ Αχανούς», διάβαζε κανείς σε πλακάτ που κράταγαν διαδηλωτές σε κεντρική πλατεία στην οικονομική πρωτεύουσα Καζαμπλάνκα (δυτικά).

Οι διαδηλωτές βάζουν απευθείας στο στόχαστρο τον πρωθυπουργό Αχανούς, στο αξίωμα από το 2021, η θητεία του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο.

«Τα τέσσερα χρόνια αυτής της κυβέρνησης, δεν υπήρξε βελτίωση. Το αντίθετο, είχαμε περισσότερη διαφθορά και περισσότερη καταστολή», κατήγγειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρέντα, 27 ετών, που επέλεξε να μη δώσει το επώνυμό του εξαιτίας της ανησυχίας πως θα υποστεί αντίποινα.

Από την 27η Σεπτεμβρίου, κάθε βράδυ διαδηλωτές απαιτούν μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας και της παιδείας· τις κινητοποιήσεις οργανώνει συλλογικότητα ονόματι GenZ 212, που εμφανίστηκε πρόσφατα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κι είναι άγνωστο μέχρι τώρα τουλάχιστον ποιοι είναι οι ιδρυτές και οι ηγέτες της.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή 3/10, η συλλογικότητα αυτή, που παρουσιάζεται ως οργάνωση «ελεύθερων νέων», χωρίς ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο, απηύθυνε έκκληση να αποπέμψει την κυβέρνησή του σε μήνυμά της απευθυνόμενο στον βασιλιά του Μαρόκου Μοχάμεντ Στ΄, προτού συμπληρώσει πως το έγγραφο αυτό δεν βρισκόταν στην «οριστική» εκδοχή του.

Την περασμένη Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Αχανούς εξέφρασε τη βούληση της κυβέρνησής του να ικανοποιήσει «κοινωνικές διεκδικήσεις» των νέων και τη «διάθεσή του να διεξαγάγει διάλογο».

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν περί τα μέσα του Σεπτεμβρίου, μετά τον θάνατο, σε δημόσιο νοσοκομείο της Αγαδίρ (νότια), οκτώ εγκύων που είχαν εισαχθεί για να γίνουν καισαρικές τομές.

«Ήρθαμε για την ίδια υπόθεση: τα θεμελιώδη δικαιώματά μας (…) Όλος ο κόσμος έχει οικογένεια, και χρειάζεται κάποιες φορές (οι συγγενείς του) να πάνε σε νοσοκομείο. Και όταν φτάνουν στο νοσοκομείο… καταστροφή», πρόσθεσε ο Ρέντα.

Αν και η GenZ 212 επιμένει στον ειρηνικό χαρακτήρα των συγκεντρώσεων που οργανώνει, ξέσπασαν βίαια επεισόδια την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες μικρότερες κοινότητες.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από χωροφύλακες «σε νόμιμη άμυνα» όταν αποπειράθηκαν να «καταλάβουν εξ εφόδου» σταθμό της χωροφυλακής σε χωριό κοντά στην Αγαδίρ ώστε να αρπάξουν όπλα και πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές.