Δύο φερόμενοι ως συνεργοί του εμπόρου ναρκωτικών Μοαμέντ Αμρά, ο οποίος απέδρασε τον Μάιο του 2024 ύστερα από αιματηρή επίθεση σε κλούβα της γαλλικής αστυνομίας, πρόκειται να εκδοθούν στη Γαλλία, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην έρευνα.

Οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί τον Φεβρουάριο στο Μαρόκο, την επομένη της σύλληψης του Μοαμέντ Αμρά στη Ρουμανία, εννέα μήνες μετά την απόδρασή του διαβόητου εγκληματία.

«Θα οδηγηθούν σύντομα ενώπιον δικαστή και θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους», αναφέρει ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Οι δύο φερόμενοι ως συνεργοί του Αμρά, του οποίου η άνανδρη απόδραση στοίχισε τη ζωή σε δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους, πρόκειται να εκδοθούν στη Γαλλία», έγραψε ο υπουργός, ευχαριστώντας τις μαροκινές αρχές που ολοκλήρωσαν γρήγορα τη διαδικασία έκδοσής τους.

Σε βάρος του 28χρονου Αλάν Γκομές και του 38χρονου Αλμπίνο ντα Σίλβα είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από την Ιντερπόλ. Οι διωκτικές αρχές πιστεύουν πως ο Γκομές ήταν μέλος της ομάδας που εξαπέλυσε την επίθεση στην αστυνομική κλούβα που μετέφερε τον Μοαμέντ Αμρά από δικαστήριο της Ρουέν πίσω στη φυλακή του Εβρέ. Μετά την αιματηρή απόδραση, οι δύο άνδρες είχαν διαφύγει στο Μαρόκο.

Οι γαλλικές αρχές διερευνούν την εμπλοκή περισσότερων από 40 υπόπτων στην υπόθεση, εκ των οποίων 30 έχουν προφυλακιστεί.

Ο Μοαμέντ Αμρά, γνωστός με το προσωνύμιο «η Μύγα», είχε καταδικαστεί πέρυσι για ληστεία και κατηγορούνταν επίσης στη Μασσαλία – στο πλαίσιο υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών – για συνέργεια σε ανθρωποκτονία και απαγωγή. Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού Τύπου, είχε προσπαθήσει να δραπετεύσει από το κελί του στη φυλακή του Εβρέ, κόβοντας τα κάγκελα, λίγες ημέρες πριν από τη φονική επίθεση στην κλούβα της αστυνομίας. Αφού διέφευγε επί εννέα μήνες, συνελήφθη τελικά στις 22 Φεβρουαρίου στο Βουκουρέστι και εκδόθηκε στη Γαλλία.