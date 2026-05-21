Τραγωδία στο Μαρόκο. Έντεκα άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια ενός τετραώροφου κτιρίου στη μαροκινή πόλη της Φεζ, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων ανατολικά του Ραμπάτ, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τις αρχές εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, ενώ την ίδια ώρα οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να βρουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Τα μέσα ενημέρωσης του Μαρόκο έδειξαν πλάνα με τους κατοίκους και τους διασώστες να σκάβουν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα.

May 21, 2026

Οι κάτοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν προληπτικά καθώς υπάρχει ο φόβος για την κατάρρευση και άλλων κτισμάτων. Ακόμη δεν έχουν διαπιστωθεί τα αίτια της κατάρρευσης.

Στη Φεζ, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, έχουν σημειωθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά τους τελευταίους μήνες, όπως τον Δεκέμβριο όταν δύο κτίρια κατέρρευσαν, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους. Κι όλα αυτά, την ώρα που περίπου 38.800 κτίρια σε όλη τη χώρα, είχαν ταξινομηθεί ως απειλούμενα με κατάρρευση.