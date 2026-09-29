Σε μια ιστορική εξέλιξη για τον αραβικό κόσμο, ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμεντ Στ΄ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι, καθιστώντας την, την πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργό στην ιστορία του Βασιλείου.

Η 50χρονη νομικός και εθνική συντονίστρια του κεντροδεξιού Κόμματος Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας (PAM) επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές της 23ης Σεπτεμβρίου, καταλαμβάνοντας 97 από τις 395 έδρες, η εκλογική διαδικασία σημαδεύτηκε ωστόσο από το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό συμμετοχής, το οποίο περιορίστηκε στο 38%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.

Η ανάληψη των καθηκόντων της εντάσσει το Μαρόκο στη μικρή αλλά ισχυρή λίστα των μουσουλμανικών κρατών που έχουν εμπιστευθεί την ηγεσία της διακυβέρνησης σε γυναίκες.

Το προφίλ της Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι και οι οικονομικές δεσμεύσεις

Η 50χρονη δικηγόρος διαγράφει μια πορεία γεμάτη πρωτιές στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Το 2009, σε ηλικία μόλις 33 ετών, έγινε η πρώτη γυναίκα Δήμαρχος του Μαρακές, αξίωμα στο οποίο επανεξελέγη το 2021. Επιπλέον, εντάχθηκε στο PAM από την ίδρυσή του το 2008 από τον Φουάντ Άλι Ελ Χίμα και υπηρέτησε ως Υπουργός Στέγασης στην απερχόμενη κυβέρνηση του Αζίζ Αχανούς.

Καθώς δεν διαθέτει αυτοδυναμία, η Ελ Μανσούρι ξεκινά διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Το πρόγραμμα του κόμματός της στοχεύει σε ετήσια ανάπτυξη 5%, συγκράτηση του πληθωρισμού στο 2% και δημιουργία τουλάχιστον 1.000.000 νέων θέσεων εργασίας.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες δυνάμεις, ο Εθνικός Συναγερμός Ανεξαρτήτων (RNI) του απερχόμενου Πρωθυπουργού Αζίζ Αχανούς υποχώρησε στη δεύτερη θέση με 66 έδρες, το Κόμμα Ιστικλάλ εξέλεξε 65 βουλευτές, ενώ το ισλαμιστικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (PJD) ανέβηκε στις 54 έδρες, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει στην αντιπολίτευση.

Γυναίκες Πρωθυπουργοί σε Μουσουλμανικά Κράτη

Ο διορισμός της Ελ Μανσούρι στο Μαρόκο αποτελεί ορόσημο, αλλά παράλληλα συνδέεται με μια ευρύτερη ιστορική διαδρομή, καθώς άλλες 7 μουσουλμανικές χώρες έχουν αναδείξει γυναίκες στην πρωθυπουργία, στη σύγχρονη ιστορία τους. Συγκεκριμένα: