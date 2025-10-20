Η κυβέρνηση του Μαρόκου εισηγήθηκε χθες Κυριακή σειρά μέτρων για να ενθαρρυνθούν οι νέοι να καταπιαστούν με την πολιτική που συνοδεύονται από κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, με φόντο το νεολαιίστικο κίνημα αμφισβήτησης από τα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Μετά την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο νομοσχεδίου για τα δημοσιονομικά το 2026, που παρουσιάστηκε στον βασιλιά Μοχάμεντ Στ΄ κι αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο κοινοβούλιο, εγκρίθηκαν νομοσχέδια για τον εκσυγχρονισμό δημόσιων υπηρεσιών και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του μονάρχη με δελτίο Τύπου το οποίο μεταδόθηκε από το επίσημο μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων MAP.

«Για να ενθαρρυνθούν οι νέοι κάτω των 35 ετών να συμμετέχουν στην πολιτική», νομοσχέδιο προβλέπει την απλοποίηση των όρων για να τίθεται υποψηφιότητα σε εκλογές και να προσφέρεται βοήθεια σε νέους που θα καλύπτει ως ακόμη και το 75% των εξόδων για τις προεκλογικές τους εκστρατείες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στο ίδιο πνεύμα, άλλο σχέδιο νόμου προβλέπει να εκσυγχρονιστούν τα πολιτικά κόμματα, να βελτιωθεί η διαφάνεια και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή γυναικών και νέων στον σχηματισμό και στη διαχείρισή τους.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές εγγράφονται στη βούληση της κυβέρνησης να ενισχυθεί η «κομματική δράση» στο Μαρόκο ώστε να προσαρμοστεί στις «βαθιές αλλαγές που γνωρίζει η κοινωνία» του βασιλείου.

Η κυβέρνηση τόνισε πως τα νομοσχέδια αποτελούν συνέχεια αναγγελιών του θρόνου τον Ιούλιο — όταν, σε ομιλία του, ο Μοχάμεντ Στ΄ προειδοποιούσε πως δεν υπάρχει «ούτε σήμερα ούτε αύριο για ένα Μαρόκο κινούμενο με δυο ταχύτητες» και κάλεσε να προωθηθούν προγράμματα για την ανάπτυξη όλης της χώρας.

Ο μαροκινός μονάρχης αξίωσε οι νόμοι αυτοί να έχουν υιοθετηθεί εντός του 2025.

«Δημοσιονομική προσπάθεια»

Η ανακοίνωση καταγράφτηκε με φόντο τις κοινωνικές εντάσεις, κυριότερη εκδήλωση των οποίων είναι από την 27η Σεπτεμβρίου οι διαδηλώσεις της συλλογικότητας της νεολαίας GenZ 212, που απαιτεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας και της παιδείας, αγώνα εναντίον της διαφθοράς κι ανανέωση του πολιτικού προσωπικού.

Με αυτό το φόντο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης «δημοσιονομική προσπάθεια» για το 2026, ιδίως σε κοινωνικούς τομείς: θα δαπανηθούν 120 δισεκατομμύρια ντιράμ (κάπου 12,9 δισεκ. ευρώ) για την παιδεία και την υγεία, ιδίως τη δημιουργία 27.000 και πλέον θέσεων εργασίας σε αυτούς τους δυο τομείς.

Νέα πανεπιστημιακά νοσοκομειακά κέντρα θα τεθούν σε λειτουργία στην Αγαδίρ και στη Λααγιούν – πόλη στη διεκδικούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας –, ενώ θα γίνουν εργασίες ανακαίνισης σε 90 νοσοκομεία, σύμφωνα με το κείμενο.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, η κυβέρνηση θέλει να επιταχυνθεί η μεταρρύθμιση του σχολικού συστήματος με τη γενίκευση της προσχολικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση της υποστήριξης οικογενειών ώστε να στέλνουν τα παιδιά στα σχολεία και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να δοθεί στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές, όπως οι ορεινές ζώνες και αυτές των οάσεων, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη των ακτογραμμών και στη διεύρυνση προγράμματος εκσυγχρονισμού των αστικών κέντρων, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες παραμένουν μεγάλη πρόκληση για το Μαρόκο. Στη χώρα καταγράφονται θεαματικές ανομοιότητες από περιοχή σε περιοχή και επίμονο χάσμα μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Επίσημοι αριθμοί υποδεικνύουν ότι η έλλειψη εκπαίδευσης εξηγεί το 47,5% της φτώχειας στη χώρα, παρά την υποχώρηση του δείκτη αυτού από το 11,9% το 2014 στο 6,8% το 2024.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης Αζίζ Αχανούς δήλωνε τον Ιούλιο ενώπιον του κοινοβουλίου ότι ο προϋπολογισμός για την υγεία και την παιδεία αυξήθηκε κατά 65% μεταξύ του 2021 και του 2025.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ