Ο βασιλιάς Μοχάμεντ Στ΄ του Μαρόκου επισκέφθηκε σήμερα νοσοκομείο της τουριστικής πόλης Μαρακές, όπου συνάντησε επιζήσαντες του ισχυρού σεισμού που συγκλόνισε τη χώρα την Παρασκευή, όπως μεταδίδει το μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων (MAP).

Ο 60χρονος μονάρχης επισκέφθηκε το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μαρακές, «όπου ζήτησε να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών», προτού δώσει αίμα για τους σεισμόπληκτους, σύμφωνα με το μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων.

تفضل صاحب الجلالة فتبرع بالدم، وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن جلالته الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة

HM King Mohammed VI donated blood for the victims of the earthquake pic.twitter.com/swPtyEtViS

— TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) September 12, 2023

