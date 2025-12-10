Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αργά το βράδυ χθες, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην πόλη Φεζ του Μαρόκου, μια από τις παλαιότερες στη χώρα και από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα να μεταδίδει ότι τα κτήρια είχαν εμφανίσει σημάδια ρωγμών.

Οι τοπικές αρχές στην νομαρχία της Φεζ είπαν ότι τα διπλανά τετραώροφα αυτά κτήρια κατέρρευσαν στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Τα εν λόγω κτίσματα στέγαζαν οκτώ οικογένειες και βρίσκονταν στη συνοικία Αλ Μουστακμπάλ, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή δυτικά της πόλης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

#Breaking

Buildings collapse, killing at least 19 in #Fes, #Morocco https://t.co/2Y44Xkt0Uw

According to preliminary official figures, the incident claimed the lives of four children and injured 16 people, including two pregnant women whose conditions are stable. Three other… pic.twitter.com/dx6SX1dqmM — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 10, 2025

Κτήρια χωρίς συντήρηση

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SNRT επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες που είπαν ότι τα κτήρια είχαν εμφανίσει σημάδια ρωγμών εδώ και αρκετό καιρό χωρίς να έχουν ληφθεί κάποια αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει με ανεξάρτητο τρόπο την έκθεση ζημιών που επικαλέστηκε το δίκτυο, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Το SNRT μετέδωσε πλάνα με διασώστες και ενοίκους να σκάβουν μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας τυχόν επιζώντες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Ο γιος μου, που μένει από πάνω, μου είπε ότι το κτήριο γκρεμίζεται. Όταν βγήκαμε έξω, το είδαμε να καταρρέει», είπε στο δίκτυο μια ηλικιωμένη γυναίκα τυλιγμένη με μια κουβέρτα, χωρίς να δώσει το όνομά της.

Ένας άλλος επιζών, που έχασε τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του στο δυστύχημα, είπε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Medi1 TV, ότι οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ένα πτώμα, αλλά ότι περιμένει ακόμη για τα υπόλοιπα.

Η Φεζ, η οποία στο παρελθόν υπήρξε πρωτεύουσα του Μαρόκου και είναι η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, βίωσε κύμα διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης πριν από δύο μήνες εξαιτίας των επιδεινούμενων συνθηκών διαβίωσης και των κακών δημοσίων υπηρεσιών.

Ο Αντίμπ Μπεν Ιμπραχήμ, υπουργός αρμόδιος για θέματα στέγασης της χώρας, δήλωσε τον Ιανουάριο ότι σχεδόν 38.800 κτήρια σε όλη τη χώρα χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνα για κατάρρευση.

Το σημερινό δυστύχημα είναι ένα από τα χειρότερα στο Μαρόκο, μετά την πτώση ενός μιναρέ στην ιστορική πόλη του βόρειου Μαρόκου, Μεκνές, από την οποία σκοτώθηκαν 41 άνθρωποι το 2010.

#Breaking

At least 19 people were killed, including four #children, in the collapse of two buildings in Fes city in #Morocco, according to the Maghreb Agence Presse (MAP).https://t.co/nJQcHa9yrg

The collapse happened in the #Al_Massira neighbourhood of #Zouagha district in Fes,… pic.twitter.com/3AKLocWTWg — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 10, 2025

Οργισμένη νεολαία από τη φτώχεια και την έλλειψη υπηρεσιών

Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού του Μαρόκου, οι κόμβοι των οικονομικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και υποδομές ζωτικής σημασίας βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, με το υπόλοιπο να εξαρτάται από τη γεωργία, την αλιεία και τον τουρισμό.

Τον Οκτώβριο διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, υποκινούμενες από τη νεολαία, έφεραν στο φως τη βαθιά ριζωμένη οργή για τη φτώχεια και τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς η κυβέρνηση προωθεί φιλόδοξα έργα υποδομών και την εγκαινίαση σύγχρονων σταδίων ενόψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2030.

Η Φεζ, μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση, είναι ένα από τα φτωχότερα αστικά κέντρα της χώρας με παλιές υποδομές.

Οι διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις – που επηρεάστηκαν από παρόμοιες εξεγέρσεις στο Νεπάλ, στη Μαδαγασκάρη και στο Περού – εξελίχθηκαν σε εξεγέρσεις σε αγροτικές και απομακρυσμένες πόλεις.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες στην προσπάθειά τους να εισβάλουν σε δημόσιο κτήριο και πάνω από 400 συνελήφθησαν προτού αποκλιμακωθεί η ένταση.

Η εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα μειώθηκε στο 33% το 2023 από 50% έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Μoroccan Institute for Policy Analysis, ενός think tank.