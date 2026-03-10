Της Ιωάννας Καβανόζη

Έλληνας που βρίσκεται στο Τελ Αβίβ περιγράφει την καθημερινότητα εν μέσω πολέμου και καταγγέλλει ότι ο επαναπατρισμός γίνεται με προσωπικά έξοδα, την ώρα που άλλες χώρες έχουν ήδη απομακρύνει τους πολίτες τους.

Την αγωνία και την καθημερινότητα που βιώνει στο Τελ Αβίβ περιγράφει στο Zougla.gr Έλληνας πολίτης που βρέθηκε στο Ισραήλ για επαγγελματικούς λόγους και παραμένει εγκλωβισμένος, εδώ και ημέρες, λόγω της πολεμικής κατάστασης.

Όπως αναφέρει, η ζωή στην πόλη μοιάζει να κυλά σε φυσιολογικούς ρυθμούς μέχρι τη στιγμή που ηχούν οι σειρήνες.

«Δεν ξέρω τι δείχνουν στα κανάλια στην Ελλάδα, αλλά εδώ όλα είναι κανονικά, μέχρι να χτυπήσουν οι σειρήνες. Τότε τρέχουμε όλοι στα καταφύγια. Περιμένουμε περίπου δέκα λεπτά μέχρι να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και μετά ξαναβγαίνουμε έξω», περιγράφει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίζονται στον αέρα, ωστόσο όποιος καταφέρει να περάσει μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

Όπως σημειώνει, τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί και περιστατικά όπου πύραυλοι έπληξαν κατοικημένες περιοχές. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι χθες σκοτώθηκαν δύο γυναίκες εργάτριες όταν πύραυλος έπεσε σε κτήριο, ενώ σε άλλη περίπτωση πολυκατοικία επλήγη από επίθεση. Ωστόσο, οι ένοικοι είχαν ήδη προλάβει να κατευθυνθούν στα καταφύγια μόλις ήχησαν οι σειρήνες και παρέμειναν εκεί για περίπου δύο ώρες, με αποτέλεσμα να βγουν όλοι ζωντανοί όταν ολοκληρώθηκε ο αποκλεισμός της περιοχής από τις αρχές.

Σε βίντεο που καταγράφονται στο Τελ Αβίβ, την ώρα που ηχούν οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, φαίνονται πολίτες να κατευθύνονται προς τα καταφύγια μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Σε δεύτερο βίντεο, Ελληνίδα που βρίσκεται στο Ισραήλ αναφέρει ότι θα αποχωρήσει από τη χώρα με ρουμανικό αεροσκάφος, καθώς ο σύζυγός της είναι Ρουμάνος πολίτης. Οι εικόνες αυτές αναδεικνύουν ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να κινούνται ταχύτερα για την απομάκρυνση των πολιτών τους σε σχέση με την Ελλάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες από την περιοχή, στο Τελ Αβίβ έχουν σημειωθεί αρκετές φθορές σε κτίρια από πυραυλικές επιθέσεις και υπάρχουν και νεκροί. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν κάτοικοι της πόλης, η εικόνα δεν είναι αντίστοιχη με εκείνη της Γάζας, καθώς παρότι πρόκειται για πολεμική κατάσταση και οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει απώλειες και ζημιές, η πόλη δεν έχει υποστεί καταστροφή τέτοιας κλίμακας.

Ο Έλληνας πολίτης, που βρίσκεται ήδη περίπου δέκα ημέρες στο Τελ Αβίβ, εξηγεί ότι οι ίδιοι οι εγκλωβισμένοι προσπαθούν να ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις, συχνά με δική τους πρωτοβουλία.

«Εμείς παίρνουμε τηλέφωνο την πρεσβεία για ενημέρωση. Μας πήραν τηλέφωνο και από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά για την πτήση επιστροφής θα μας ενημερώσει τελικά η εταιρεία», σημειώνει.

Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες των εγκλωβισμένων, η επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές γίνεται κυρίως κατόπιν δικής τους προσπάθειας, καθώς οι ίδιοι αναγκάζονται να καλούν την πρεσβεία για να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τις πιθανές επιλογές επιστροφής.

Όπως λέει, η επιστροφή τους στην Ελλάδα αναμένεται να γίνει με πτήση ισραηλινής πολιτικής αεροπορίας που θα μεταφέρει Ισραηλινούς πίσω στη χώρα τους και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Αθήνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το κόστος της μετακίνησης βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.

«Το εισιτήριο κοστίζει 455 δολάρια και το πληρώνουμε εμείς. Θέλω να ειπωθεί ξεκάθαρα ότι κανένας Έλληνας δεν επιστρέφει με έξοδα του ελληνικού κράτους. Όσοι φεύγουν, φεύγουν με δικά τους χρήματα», τονίζει.

Παράλληλα υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εμπόλεμη ζώνη για ημέρες, δεν υπήρξε ουσιαστική μέριμνα για βασικά ζητήματα διαμονής ή διατροφής.

«Είμαστε εδώ τόσες ημέρες και δεν ρώτησαν αν έχουμε χρήματα, τι τρώμε ή πού κοιμόμαστε. Ευτυχώς με φιλοξενούν άνθρωποι εδώ και δεν πληρώνω για διαμονή», λέει.

Την ίδια στιγμή, άλλες χώρες φαίνεται να κινήθηκαν πιο γρήγορα για την απομάκρυνση των πολιτών τους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «από την πρώτη ημέρα οι Ρουμάνοι περνούσαν τους δικούς τους μέσω Αιγύπτου, από την Τάμπα».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις όπου η αντίδραση των αρχών ήταν πολύ πιο άμεση. Τον περασμένο Ιούνιο, όταν στο Ισραήλ βρίσκονταν για εμφανίσεις η τραγουδίστρια Γλυκερία και ο τραγουδιστής Κώστας Καραφώτης, οι δύο καλλιτέχνες, όπως και όσοι Έλληνες βρίσκονταν τότε στο Τελ Αβίβ, απομακρύνθηκαν από τη χώρα με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 μόλις τη δεύτερη ημέρα. Ένα γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα, όταν απλοί Έλληνες πολίτες που βρίσκονται σήμερα σε εμπόλεμη ζώνη καλούνται να καλύψουν μόνοι τους το κόστος της επιστροφής τους.

Παρά τον φόβο και την αβεβαιότητα, ο ίδιος ελπίζει ότι η επιστροφή του στην Ελλάδα θα ολοκληρωθεί χωρίς απρόοπτα.

«Να σου πω την αλήθεια, φοβάμαι μήπως γίνει κάτι μέχρι να φύγουμε», καταλήγει.

