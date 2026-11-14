Κύμα αγανάκτησης σαρώνει την Κροατία μετά την αποκάλυψη ενός ανατριχιαστικού βίντεο που καταγράφει τον θάνατο ενός 32χρονου ασθενούς μέσα σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Ζάγκρεμπ, έπειτα από άγρια κακοποίηση που υπέστη από νοσηλευτές. Το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του και να διαμαρτυρηθούν για τις απάνθρωπες συνθήκες νοσηλείας.

Το θύμα, ο Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο σε κατάσταση ψύχωσης. Όπως αποκαλύπτει το οκτάλεπτο υλικό από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος, το οποίο διέρρευσε στο διαδίκτυο προκαλώντας σοκ σε ολόκληρη τη χώρα, το ιατρικό προσωπικό επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει, ενώ ήταν ήδη δεμένος στο κρεβάτι του. Στα σκληρά πλάνα, οι νοσηλευτές φαίνονται να τον γρονθοκοπούν στο στήθος, να ρίχνουν το βάρος τους πάνω του και να του πιέζουν το πρόσωπο με ένα μαξιλάρι. Στο δωμάτιο, μάλιστα, φέρεται να ήταν παρών και ένας γιατρός, μαζί με άλλους φροντιστές.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο τέσσερις νοσηλευτές του ιδρύματος, οι οποίοι ερευνώνται ως ύποπτοι για τη δολοφονία του 32χρονου. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, το προσωπικό κατηγορείται για «υπερβολική χρήση βίας κατά παράβαση των ιατρικών προτύπων».

Η αγριότητα του περιστατικού οδήγησε σε γενικευμένη δημόσια κατακραυγή, ανοίγοντας παράλληλα έναν ευρύτερο διάλογο για τα πρωτόκολλα περίθαλψης στα ψυχιατρικά ιδρύματα. Ο Κροάτης πρωθυπουργός, Αντρέι Πλένκοβιτς, δεν μάσησε τα λόγια του, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ανοιχτά ως «δολοφονία».

Την ίδια ώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ίδιο το νοσοκομείο, καθώς ο διευθυντής και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Όπως έκανε γνωστό η υπουργός Υγείας, Ιρίνα Χρστιτς, βρίσκεται σε εξέλιξη επιθεώρηση από το υπουργείο, η οποία έχει ήδη διαπιστώσει «παρατυπίες» στον τρόπο διαχείρισης του ασθενούς.

Οκτώ λεπτά απόλυτης σιγής

Στη σημερινή διαμαρτυρία, που διοργανώθηκε από φοιτητές σε κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ, το πλήθος τήρησε ακριβώς οκτώ λεπτά σιγής, όσα δηλαδή διήρκεσε και το μαρτύριο του 32χρονου στο επίμαχο βίντεο.

Ανάβοντας ένα κερί στη μνήμη του αδικοχαμένου ασθενούς, ανάμεσα σε δεκάδες άλλα, η 20χρονη φοιτήτρια Λέα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε αυτό, αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα».

Ο κύκλος των κινητοποιήσεων, ωστόσο, δεν κλείνει εδώ. Η οικογένεια του Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις έχει απευθύνει κάλεσμα για μια νέα συγκέντρωση μνήμης προς τιμήν του, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ στις 21 Νοεμβρίου.