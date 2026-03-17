Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, ο Τζόζεφ Κεντ, παραιτήθηκε λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, δηλώνοντας σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία δημοσίευσε στο X, ότι «το Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας».

Σημειώνεται ότι ο Κεντ, ο οποίος ηγήθηκε του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας και ήταν κορυφαίος σύμβουλος της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών Τάλσι Γκάμπαρντ, έγινε ο πρώτος ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, που παραιτήθηκε λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Συγκεκριμένα στην επιστολή παραίτησής του αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως Διευθυντής του Εθνικού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου, με ισχύ από σήμερα. Δεν μπορώ να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν, με καθαρή συνείδηση. Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας, και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του».



Και συνεχίζει:

«Υποστηρίζω τις αξίες και την εξωτερική πολιτική για τις οποίες κάνατε προεκλογική εκστρατεία το 2016, το 2020 και το 2024, και τις οποίες εφαρμόσατε στην πρώτη σας θητεία. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, κατανοούσατε ότι οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή ήταν μια παγίδα που στερούσε από την Αμερική τις πολύτιμες ζωές των πατριωτών μας και εξαντλούσε τον πλούτο και την ευημερία του έθνους μας. Στην πρώτη σας κυβέρνηση, κατανοούσατε καλύτερα από κάθε σύγχρονο Πρόεδρο πώς να εφαρμόζετε αποφασιστικά τη στρατιωτική ισχύ, χωρίς να παρασύρεστε σε ατέρμονους πολέμους. Το αποδείξατε αυτό με την εξόντωση του Κασέμ Σουλεϊμανί και την ήττα του ISIS».

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Στην επιστολή προστίθεται ακόμα:

«Νωρίς σε αυτή τη διακυβέρνηση, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και επιδραστικά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης εξαπέλυσαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα σας “Πρώτα η Αμερική” (America First) και έσπειρε φιλοπολεμικά συναισθήματα για να ενθαρρύνει έναν πόλεμο με το Ιράν. Αυτός ο “θάλαμος αντήχησης” χρησιμοποιήθηκε για να σας παραπλανήσει, κάνοντάς σας να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι, αν χτυπούσατε τώρα, υπήρχε ένας ξεκάθαρος δρόμος προς μια γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ένα ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας παρασύρουν στον καταστροφικό πόλεμο του Ιράκ, ο οποίος κόστισε στο έθνος μας τις ζωές χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε αυτό το λάθος.

Ως βετεράνος που στάλθηκε σε μάχη 11 φορές, και ως σύζυγος “Χρυσού Αστέρα” (Gold Star husband) που έχασε την πολυαγαπημένη μου σύζυγο Shannon σε έναν πόλεμο κατασκευασμένο από το Ισραήλ, δεν μπορώ να υποστηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν προσφέρει κανένα όφελος στον αμερικανικό λαό, ούτε δικαιολογεί το κόστος σε αμερικανικές ζωές.

Προσεύχομαι να αναλογιστείτε τι κάνουμε στο Ιράν και για ποιον το κάνουμε. Η ώρα για τολμηρή δράση είναι τώρα. Μπορείτε να αλλάξετε πορεία και να χαράξετε ένα νέο μονοπάτι για το έθνος μας, ή μπορείτε να μας αφήσετε να διολισθήσουμε περαιτέρω προς την παρακμή και το χάος. Εσείς κρατάτε τα χαρτιά.

Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω στην κυβέρνησή σας και να υπηρετήσω το σπουδαίο έθνος μας.

Joseph Kent Διευθυντής, Εθνικό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο».

Ο Λευκός Οίκος και το Γραφείο της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών δεν έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής σε αιτήματα για σχόλιο.