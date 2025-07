Εννιά νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες είναι ο μέχρις στιγμής απολογισμός από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης στην πόλη Φολ Ρίβερ της Μασαχουσέτης την Κυριακή (13/7).

🔥🏥A deadly blaze ripped through Gabriel House in Fall River, MA on July 13, killing 9 & injuring 30+. The fire broke out around 9:50 p.m., trapping residents—some seen screaming from windows. About 70 lived there. 50 firefighters, including 30 off-duty, battled the five-alarm… pic.twitter.com/6VDEsIkiws

Η ένωση πυροσβεστών δήλωσε ότι η ανεπαρκής στελέχωση εμπόδισε την ανταπόκριση στην πυρκαγιά και συνέβαλε στον αριθμό των νεκρών, αν και ο δήμαρχος επέκρινε αυτόν τον χαρακτηρισμό και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής πρότεινε ότι κανένας αριθμός των πρώτων ανταποκριτών δεν θα ήταν αρκετός. Εν τω μεταξύ, αρκετοί κάτοικοι που επαίνεσαν τους πυροσβέστες και την αστυνομία για τις ηρωικές προσπάθειες διάσωσης δήλωσαν ότι τα μέλη του προσωπικού έκαναν ελάχιστα για να βοηθήσουν.

At least 9 killed and 30 hospitalized after a deadly fire tore through Gabriel House, an assisted living facility in Fall River, Massachusetts, on the evening of Sunday.

First responders rushed in as smoke and… pic.twitter.com/3EPiVwBYSR

