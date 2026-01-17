Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων εννιά μαθητών και μαθητριών, όταν φορτηγάκι που εκτελούσε παραδόσεις έπεσε πάνω τους καθώς επέστρεφαν από σχολική εκδρομή στη Μασσαλία, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης αυτής της νότιας Γαλλίας, ο Μπενουά Παγιάν, χθες Παρασκευή.

Το ατύχημα σημειώθηκε καθώς τα παιδιά είχαν μόλις γυρίσει, εξήγησε ο δήμαρχος.

Un accident est survenu dans le quartier des Baumettes, alors que des enfants rentraient d’une sortie scolaire.

J’adresse toutes mes pensées aux enfants blessés et choqués par cet incident ainsi qu’à leur enseignante, leurs accompagnateurs et l’ensemble des familles. Je salue… — Benoît Payan (@BenoitPayan) January 16, 2026

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας La Provence, ο οδηγός του βαν το είχε σταθμεύσει σε δρόμο με κλίση και είχε πάει να κάνει παράδοση. Αλλά, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, το χειρόφρενο δεν λειτούργησε σωστά και το όχημα, ανεξέλεγκτο, άρχισε να κινείται προς τα πίσω και έπεσε πάνω σε περίπου 20 παιδιά και 3 ενηλίκους.

Τέσσερα κορίτσια και τέσσερα αγόρια, 8 ως 11 ετών, και δύο γυναίκες, 27 και 40 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ 8χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά, θεωρείται πως έχει υποστεί κάταγμα ή κατάγματα, ανέφερε ρεπορτάζ του ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου TF1.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και εξέταση για να εξακριβωθεί αν είχε κάνει χρήση ουσιών. Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή εξ αμελείας.