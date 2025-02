Ο Ίλον Μασκ, υπουργός Αποτελεσματικότητας της αμερικανικής κυβέρνησης και ιδιοκτήτης του «Χ», προχώρησε σε φιλοφρονήσεις για την ρωσική αποστολή στη Σαουδική Αραβία, ενδεικτικές του κλίματος που οι ΗΠΑ θέλουν να διαμορφωθεί μεταξύ των δύο χωρών, πριν τις κρίσιμες συνομιλίες για το Ουκρανικό.

Ο Μασκ ανέβασε βίντεο την ώρα που ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ και ο ανώτερος βοηθός του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ αποβιβάζονταν από το αεροπλάνο της ρωσικής αποστολής, σχολιάζοντας: «Έτσι μοιάζει η πραγματική ηγεσία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

This is what competent leadership looks like https://t.co/frZrdhsEzZ

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2025